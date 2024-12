Firenze in 12 incredibili foto per il calendario 2025 che aiuta i più fragili

La danza di due gabbiani con vista Ponte Vecchio, una mamma e la figlia che guardano fuori dalla finestra immaginando il loro futuro, i disegni dei bambini “appesi” come panni al sole, una coppia di anziani che ammira la città da piazzale Michelangelo. Sono alcune delle foto che raccontano “La Bellezza dell’Anima” di Firenze e scandiscono i 12 mesi del 2025, nel calendario solidale promosso da Fondazione Solidarietà Caritas Ets, Caritas diocesana Firenze e Rotary Club Firenze, Young Caritas Firenze, Rotaract Club Firenze e Interact Club Firenze.

Il progetto non è solo un omaggio alla città, ma anche uno strumento di solidarietà: i proventi delle vendite saranno infatti destinati alla Casa di Accoglienza San Paolino, un luogo di rinascita per donne, famiglie e persone in difficoltà.

“La bellezza visibile di Firenze si intreccia con quella invisibile della solidarietà - spiega Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Firenze -. Ogni calendario acquistato rappresenta un aiuto concreto per chi vive momenti di fragilità, contribuendo a sostenere i servizi di accoglienza e supporto del San Paolino”.

“La realizzazione di questo progetto ci ricorda che la solidarietà non conosce confini e che il supporto reciproco è la vera anima di una comunità - sottolinea Marzio Mori, direttore di Caritas Firenze -. Ogni gesto di aiuto verso chi vive un momento di difficoltà è un passo verso una società più giusta e accogliente”.

"Con questo calendario vogliamo dimostrare come l'arte e la cultura possano essere strumenti potenti per creare un impatto positivo nella vita delle persone - aggiunge Marzio Cacciamani, responsabile commissione Rotary Firenze -. Un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni possa generare un cambiamento tangibile per chi ha più bisogno".

La collezione di foto è frutto di un concorso fotografico.

Il calendario sarà in vendita domani martedì 3 dicembre dalle 14 alle 17 e mercoledì 4 dicembre dalle 15 alle 17 nella sede di The California State University in Via Leopardi a Firenze. Durante questi giorni, le studentesse che hanno offerto il loro servizio volontario alla casa di accoglienza collaboreranno con altre volontarie per promuovere l’iniziativa.

Il calendario sarà disponibile anche durante eventi promossi da Caritas Firenze, Young Caritas Firenze, Rotary Club Firenze e altri sostenitori del progetto. Per informazioni: labellezzadellanima2024@gmail.com.

Fonte: Ufficio stampa

