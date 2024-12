Il Comune di Montelupo investe oltre 50mila euro per il Natale: luminarie, eventi e tradizioni

Montelupo Fiorentino si prepara a vivere un mese ricco di magia e di eventi grazie al programma natalizio "Montelupo Natale", in calendario dall’8 al 23 dicembre 2024.

Oltre alle mostre “Terre di Spezierie” e “Cantieri Montelupo 2024” che rimarranno aperte fino al 7 gennaio 2025

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali e i commercianti del territorio, ha curato il coordinamento di tutte le iniziative, sottolineando l'importanza di una rete coesa per valorizzare il patrimonio culturale e commerciale della città.

Un impegno per il territorio

Quest’anno, il Comune ha destinato un investimento significativo di 50.000 euro per le luminarie natalizie che abbelliranno le vie e le piazze del centro storico: nello specifico 31.500 per il noleggio e 16.000 € per l’adeguamento dell’impianto elettrico.

«Siamo consapevoli che il momento delle festività natalizie sia molto importante per il nostro

tessuto commerciale, ma anche per la cittadinanza. Ecco perché anche per questo 2024 abbiamo deciso di investire importanti risorse per la realizzazione delle luminarie di Natale e dell’albero di Ceramica di piazza della Libertà. L’investimento sul centro è stato tale da non consentire all’amministrazione di collocare luminarie anche nelle frazioni. È molto per un bilancio come quello del comune di Montelupo, basti pensare che è quasi la metà di quanto spendiamo per realizzare la manifestazione Cèramica, ma è una scelta consapevole che riflette la volontà di sostenere, anche in maniera indiretta, i nostri commercianti» afferma il sindaco Simone Londi

Un programma tra tradizione e creatività

Il Natale a Montelupo non è solo luci, ma anche arte, cultura e partecipazione. Tra gli eventi in

programma:

Laboratori creativi per grandi e bambini: dai decori natalizi a tema archeologico al cucito

dai decori natalizi a tema archeologico al cucito creativo, dalle letture animate a tema natalizio ai laboratori sensoriali “Profumi e odori del Natale”;

Mostre tematiche : “ Terre di spezierie ” presso il Museo della ceramica e “Cantieri

: “ ” presso il Museo della ceramica e Montelupo 2024 ” esposizione diffusa nei locali del centro storico;

” esposizione diffusa nei locali del centro storico; Concerti natalizi, tra cui domenica 15 dicembre un’esibizione dei musicisti del Maggio

Musicale fiorentino

La Casa di Babbo Natale, con attività e sorprese per i più piccoli.

con attività e sorprese per i più piccoli. Il Presepe in Corteo, che animerà il centro storico il 22 dicembre.

Valorizzazione della ceramica

Come ogni anno, la ceramica, simbolo distintivo di Montelupo, occupa un posto centrale.

L’albero collocato nella centrale Piazza della Libertà, rappresenta un omaggio innovativo alla tradizione ceramica di Montelupo Fiorentino, coniugando il rispetto per le radici storiche e una visione orientata al contemporaneo. Realizzata con una struttura in oro e decorata con piatti monocolore nelle tonalità tipiche della produzione tradizionale, l’opera mira a esaltare il patrimonio artigianale in una chiave moderna e originale. Questa scelta non è solo estetica, ma riflette anche l’impegno dell’amministrazione verso soluzioni ecologiche e sostenibili, sottolineando l’importanza di coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare l’identità distintiva del territorio e di differenziarsi dalle proposte di altre realtà.

Il programma natalizio è il risultato di una sinergia tra l’Amministrazione comunale, il CCN Borgo degli Arlecchini, i commercianti del nuovo centro cittadino, la Pro Loco Montelupo, Facto e altre realtà locali.

Da segnalare l’appuntamento previsto per domenica 22 dicembre “Intrecci e trame di fili e racconti”, a cura di Sheep Italia per riscoprire il fascino del lavoro a maglia. Il laboratorio curato dai volontari dell’associazione sarà accompagnato dai racconti a tema letti da Tia Marino.

«Ci siamo posti l’obiettivo di ideare una proposta originale e in qualche modo alternativa all’offerta mainstream – sottolinea l’assessora alla cultura e al commercio Aglaia Viviani –. La scelta che abbiamo fatto è stata quindi quella di puntare sulle nostre peculiarità: la ceramica, prima di tutto, con il suggestivo albero di Natale in ceramica in Piazza della Libertà; i laboratori di qualità, con una proposta variegata frutto della collaborazione con il MMAB, la Libreria Mano Mano Piazza, Facto e la Pro Loco. Ma il vero valore aggiunto è la comunità. Il nostro programma non è realizzato da un solista, ma da tanti attori. Ogni associazione, commerciante e attività ha contribuito con un’iniziativa o un’idea. Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco Montelupo, che non solo organizzerà il tradizionale presepe vivente, ma ha anche svolto un ruolo fondamentale come collante fra le diverse anime del programma, diventando un interlocutore prezioso per l’Amministrazione».

Informazioni e aggiornamenti

Per consultare il programma completo, visitare il sito www.montelupoeventi.it o contattare l’Ufficio Eventi del Comune al numero 0571 917594.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

