Positivo all'alcoltest viene sorpreso con 6 grammi di hashish: denunciato

La scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Volterra hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza. Durante un controllo, l’autista è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di 0,70 g/l. Inoltre, è stato trovato in possesso di 6,42 grammi di hashish, portando alla segnalazione alla Prefettura. La patente è stata ritirata e la sostanza stupefacente sequestrata. La responsabilità dell’uomo sarà valutata dalle Autorità competenti.

