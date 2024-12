Camion in avaria in Fi-Pi-Li tra Ginestra e Montelupo, code fino a 3 km

Un camion in avaria sulla Fi-Pi-Li tra Ginestra e Montelupo Fiorentino in direzione mare, nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle ore 19, ha provocato diversi chilometri di coda. Il camion ha occupato una delle corsie creando fino a 3 km di coda. Intorno alle ore 20 il traffico era in diminuzione, a circa 1 km di fila. Non si registrano persone ferite.

