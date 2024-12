Festa di Santa Barbara, mercoledì 4 dicembre, e per questa occasione il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto sarà aperto al pubblico nell’orario 09 - 12. Sarà possibile visitare la sede dei Vigili del Fuoco in via del Platano 1 (zona industriale Macrolotto) ed i mezzi di soccorso. La cittadinanza è invitata per questa occasione per vedere da vicino i mezzi e la sede.

