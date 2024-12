Grave incidente a Empoli, investito un uomo

Grave incidente questa sera a Empoli in viale Boccaccio, dove un uomo di 62 anni è stato investito. È successo dopo le 20 di questa sera. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia. Da quanto si apprende l'incidente, per cause in accertamento, sarebbe avvenuto all'altezza delle strisce. L'uomo, che avrebbe perso conoscenza, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al vicino ospedale San Giuseppe.

