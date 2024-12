Iniziato il crowdfunding Una Casa per La Rossa

Dopo il successo dell'iniziativa di inizio tesseramento 2025 con oltre 100 persone presenti al pranzo ad ascoltare i diversi interventi ed i progetti futuri previsti, da lunedì 2 dicembre è ufficialmente iniziato il crowdfunding per l'acquisto e la sistemazione di un immobile che diventerà la futura "casa" dell'associazione La Rossa e permetterà la continuità durante tutto l'anno di attivita' e iniziative, non solo dell'associazione ma realizzate anche grazie a collaborazioni e alla messa a disposizione dello spazio. Maggiori dettagli nella pagina del crowdfunding "Una casa per La Rossa" presente sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove sara' possibile contribuire con anche ricompense in cambio. E' possibile contribuire anche tramite paypal, nelle modalità indicate, a crowdfunding@festarossalari.it.

Grazie a tutte e a tutti coloro che, sostenendo questo progetto dell'associazione La Rossa, contribuiranno a realizzarlo. Nel tempo, una volta ultimato, permetterà di realizzare cene e iniziative di solidarietà, sportelli gratuiti di ascolto e consulenza, doposcuola, presentazione di libri, musica, proiezioni, dibattiti, assemblee e tanti progetti da costruire insieme.

Questo il titolo del progetto da cercare all'interno della pagina Produzioni dal Basso su internet: Una casa per La Rossa.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti sul sito e sulle pagine social Festa Rossa Lari

Fonte: Ufficio Stampa