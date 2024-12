Nuova pista d'atletica a Fucecchio, Cordone (Lega) all'inaugurazione

Marco Cordone, già Consigliere comunale della Lega a Fucecchio ed attualmente Segretario locale del Carroccio e Vicesegretario Provinciale di Firenze, ha partecipato all'inaugurazione della nuova Pista di atletica e delle pedane per i lanci ed i salti dello Stadio Filippo Corsini, svoltasi ieri 2 dicembre nella città dell'omonimo Padule. In merito, Cordone ha rilasciato la seguente dichiarazione:" Ho partecipato volentieri all'inaugurazione della nuova pista di Atletica dello Stadio Filippo Corsini perché soprattutto negli ultimi 3 anni, sia in Consiglio comunale che come forza politica presente sul territorio, abbiamo sollecitato fortemente l'Amministrazione comunale per la ristrutturazione di questo importante impianto sportivo(nel sopralluogo che effetuai nel 2022, si raccoglievano con le mani i pezzi della pista logorata dal tempo), utile sia ai giovani che agli adulti dato che fare attività sportiva fa bene alla salute di tutti noi e stimola soprattutto le giovani generazioni a vivere in maniera sana. Inoltre, la nuova struttura per l'Atletica sarà importante per tutto il vivissimo mondo sportivo di Fucecchio, compresa la parte agonistica e da ex atleta agonista praticante, anche se in altro sport, non mi dimentico mai di ricordare che l'Atletica, la corsa, sono la base di tutti gli altri sport. Da ora fino al successivo passo, sarà l'omologazione dell'impianto, tappa finale perché a Fucecchio ci sia un centro per l'atletica leggera d'eccellenza, utile sia alla pratica sportiva ordinaria che allo svolgimento di gare di un certo livello. Approfitto dell'occasione per ribadire che la nostra è un' opposizione costruttiva, tutta votata ai legittimi interessi di Fucecchio e della sua gente.".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate