Redditi da 12 milioni di euro di un cittadino straniero ricondotti in Italia dalla Finanza di Grosseto

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Grosseto hanno recentemente concluso un’indagine nell’ambito della fiscalità internazionale volta a ricostruire la posizione reddituale e patrimoniale di un cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha stabilito nel territorio dello Stato italiano il centro dei suoi interessi economici e personali ma che al Fisco nazionale aveva dichiarato una residenza estera al solo fine di sottrarre alla tassazione italiana gli ingenti redditi di fonte estera.

I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno ricostruito, per il periodo compreso dal 2013 al 2020, l’insieme delle relazioni che legavano il contribuente al territorio nazionale che sono state ricondotte dapprima ai rapporti di lavoro che lo stesso aveva nelle vesti di amministratore/direttore di note catene alberghiere, poi agli ingenti investimenti immobiliari e in partecipazioni societarie effettuati nelle provincie di Como e di Grosseto. I finanzieri hanno scandagliato ogni possibile indicatore della presenza del cittadino extracomunitario sul suolo nazionale, partendo dalle istanze quale “soggiornante di lungo periodo” nel tempo presentate presso la Questura di Grosseto e costantemente rinnovate, passando per l’iscrizione, unita a quella dei suoi stretti familiari, al Servizio Sanitario Regionale con relativa assegnazione del “medico di famiglia”, nonché agli elevati consumi elettrici rilevati nel complesso residenziale in cui stabilmente dimorava, per finire all’assunzione di “collaboratori domestici” impiegati a tempo pieno presso la sua abituale dimora.

I redditi detenuti all’estero, quantificati per l’intero periodo in circa 12 milioni di euro, sono stati ricostruiti mediante l’esame degli ingenti flussi finanziari transitati sui conti correnti nazionali ed esteri, quest’ultimi acquisiti grazie alla cooperazione dei collaterali organismi finanziari in sei diversi Paesi (Ucraina, Principato di Monaco, Lussemburgo, Malta, Estonia e Lichtenstein) nei cui confronti sono state avanzate, tramite il Comando Generale del Corpo, richieste di “mutua assistenza amministrativa”.

Le indagini hanno consentito all’Agenzia delle Entrate di quantificare in 14,7 milioni il credito dello Stato vantato nei confronti del cittadino straniero comprensivo dell’imposta evasa su redditi detenuti all’estero, delle gravose sanzioni e degli interessi. Inoltre, a garanzia di tale credito l’agenzia, su proposta dei finanzieri, ha richiesto e ottenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Grosseto il sequestro conservativo degli immobili di pregio di proprietà del contribuente, per lo più ubicati sulle rive del Lago di Como, e di valori detenuti in conti correnti bancari, fino alla concorrenza del valore della citata pretesa erariale.

L’azione della Guardia di Finanza è costantemente orientata a contrastare le violazioni fiscali in tutte le declinazioni, con particolare riguardo al contrasto delle fittizie residenze estere preordinate per sottrarre base imponibile alle pretese del Fisco nazionale.

