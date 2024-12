Auto contro il guard-rail, 82enne muore dopo il trasporto in ospedale

Una donna di 82 anni è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla via Lodovica, a Ponte a Moriano. L'auto in cui viaggiava è finita contro un guard-rail. A bordo c'era anche un uomo, rimasto illeso. Nonostante il trasporto in codice rosso e i tentativi di soccorso, la donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto

