Lady Chef, trionfa Marisol Alvarez Guzman: rappresenterà la Toscana ai campionati nazionali

La miglior Lady Chef della Toscana è di Lucca. Marisol Alvarez Guzman dell’Associazione Cuochi Lucchesi ha trionfato nella fase regionale del concorso nato per valorizzare il fondamentale contributo femminile al settore culinario e gastronomico, guadagnando la possibilità di rappresentare la Toscana ai Campionati della Cucina Italiana in programma a Rimini nel febbraio del 2025. La gara per incoronare la Lady Chef è stata organizzata ad Arezzo dall’Unione Regionali Cuochi Toscani e ha visto confrontarsi quattro professioniste di diverse province che si sono messe alla prova nell’interpretazione creativa di ricette con pomodoro Cirio.

I piatti realizzati da Maria Rosaria De Luca dell’Associazione Cuochi Valdarno, Laura Villa dell’Associazione Cuochi Firenze e Lucrezia Vignali dell’Associazione Cuochi Arezzo, oltre che da Alvarez Guzman, sono stati valutati da una giuria d’eccezione che ha riunito alcuni dei migliori rappresentanti della cucina italiana: Alessandra Baruzzi (presidente nazionale Lady Chef FIC Italia), Daniele Zingoni (capitano della squadra cuochi della Toscana), Lidia Lopez Sebastian (vincitrice del concorso Miglior Lady Chef Italiana nel 2023) e Leonardo De Candia (team manager della squadra cuochi della Toscana). Il lavoro delle quattro chef è stato valutato in tutte le diverse fasi, dalla scelta delle materie prime all’impiattamento e al gusto, con la scelta finale che ha premiato la talentuosa cuoca lucchese che avrà ora la responsabilità di tenere alti i colori della cucina regionale nella massima manifestazione nazionale. Al termine della selezione è intervenuto il presidente regionale dei cuochi toscani Roberto Lodovichi che si è complimentato con la vincitrice e ha ringraziato tutte le partecipanti con un omaggio floreale, inoltre l’importanza della giornata è stata ribadita dalla presenza di Sara Barbara Guadagnoli (referente delle Lady Chef della Toscana), Francesca Bartoli (referente delle Lady Chef di Arezzo), Mariella Lencioni (presidente dei Cuochi Lucchesi) e Lucia Nardelli (segretaria dei Cuochi Lucchesi).

Fonte: Ufficio stampa

