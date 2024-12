Toscana, Forza Italia denuncia: "Grave carenza personale sanitario in area Colline Metallifere"

"In tutto il territorio di Grosseto mancano medici, sia medici di base, che medici specialistici e tantissimi cittadini del territorio si trovano attualmente ad essere senza il proprio medico di famiglia, i medici cosiddetti di continuità assistenziale, la ex Guardia Medica, e nel territorio di Massa Marittima le carenze mediche riguardano in particolare la radiologia e la pneumologia all'ospedale Sant'Andrea. La Regione Toscana e l'Asl intervengano con urgenza". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un'interrogazione sulla vicenda.

"Negli ultimi tre anni, da dopo la pandemia - osserva Stella - gli pneumologi da quattro sono passati a uno solo tra pensionamenti e trasferimenti volontari, e l'attività si basa oggi solo su un responsabile e su un'attività ambulatoriale suddivisa su tre mattine coperte da professionisti che vengono da Grosseto, mentre è stata soppressa da tempo l'attività ospedaliera di ricoveri. Questo territorio, come molti altri della nostra Regione, è caratterizzato da un'alta percentuale di popolazione anziana. Pertanto, chiediamo al presidente Giani e all'assessore Bezzini come intendano sopperire all'attuale carenza di medici specialisti, in particolare radiologi e pneumologi, in tutta l'area delle Colline Metallifere grossetane".

Fonte: Forza Italia

