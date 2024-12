Bagno a Ripoli, chiusura via della Martellina per asfaltatura

Si comunica che via della Martellina, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Roma e il civico 16 di Via della Martellina, sarà chiusa dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di domani venerdì 6 dicembre per lavori di asfaltatura.

Accesso consentito accesso ai civici 21 e 16 da Via Baccetti.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

Notizie correlate