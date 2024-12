Autolinee Toscane, incontro sindacati-Comune di Firenze per ottimizzazione rete bus

Si è svolto lunedì 2 dicembre l’incontro programmato sul TPL fiorentino, in continuazione di quello effettuato lo scorso settembre, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, il Dirigente Responsabile alla Mobilità e la Responsabile del Trasporto Pubblico del Comune di Firenze, il Comandante e il Responsabile Area Centrale Operativa e Mobilità Pubblica, il Direttore di Esercizio di Autolinee Toscane e i responsabili del Movimento e dell’Organizzazione del servizio urbano, i rappresentanti Territoriali e Aziendali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL.

In apertura dell’incontro, l’Assessore ha ripercorso quelli che sono gli obiettivi sullo sviluppo e l’efficientamento del TPL della nuova Giunta comunale, spiegando dati alla mano alcuni degli interventi già fatti con i risultati prodotti, come il BONUS TPL che ha contribuito al cambiamento delle abitudini di una parte consistente di cittadini, e alcuni degli interventi in corso d’opera che serviranno a consolidare il ruolo del servizio di trasporto pubblico attraverso un’ottimizzazione della rete in funzione delle esigenze effettive di spostamento dei cittadini, valutate utilizzando i dati di salita/discesa passeggeri ad ogni fermata esistente, e cercando di impattare il meno possibile con la cantierizzazione delle nuove linee tranviarie. In questa ottica si inseriscono il confronto già aperto con la Regione Toscana e l’azienda AT sull’aggiornamento della velocità commerciale e dei tempi di percorrenza delle linee, così importanti ai fini della regolarità del servizio e delle condizioni di lavoro dei conducenti, e allo stesso tempo iniziative specifiche di protezione del servizio.

Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito l’importanza della correttezza dei tempi di percorrenza delle linee, soprattutto in funzione delle condizioni di lavoro dei conducenti, della regolarità del servizio erogato all’utenza e conseguentemente della sicurezza a bordo dei mezzi. Ai fini di una maggiore protezione del servizio le OO.SS. hanno ricordato la relazione prodotta subito dopo l’incontro di settembre e le numerose successive segnalazioni sui punti critici della città (in particolar modo alcuni capolinea/fermate troppo spesso occupati dalla sosta selvaggia oppure incroci /svolte sempre a rischio per le auto in sosta vietata) e sul servizio notturno. Se l’obiettivo concreto è quello di un TPL più regolare e protetto, le OO.SS. hanno confermato la loro totale collaborazione nel segnalare criticità e nel dare un contributo di esperienza al proseguo del tavolo, chiedendo però i primi risultati nello stretto giro temporale per dare concretezza di ciò che si sta facendo nei confronti di chi lavora nel trasporto pubblico e di chi lo utilizza lasciando il mezzo privato.

In conclusione dell’incontro le parti, constatando una concreta convergenza di obiettivi di tutela complessiva del TPL urbano fiorentino, hanno concordato di proseguire il confronto sulle tematiche odierne già a partire dalle prossime settimane, rendendo comunque pubbliche, anche in modo congiunto, eventuali decisioni o iniziative al fine di garantire il maggiore coinvolgimento possibile dell’opinione pubblica e contemporaneamente ribadire il ruolo fondamentale del TPL per la mobilità collettiva.

FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL Segreterie Territoriali Firenze e RSA AT Urbano Firenze

