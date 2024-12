Consorzio Vino Toscana, c'è l'ok per la denominazione “Toscana IGT”

La giunta regionale ha approvato le modifiche al disciplinare di produzione sull’indicazione geografica. Una di queste: dalla dizione sarebbe eliminato il termine “Toscano” a favore di “Toscana”.

Sono state approvate dalla giunta regionale le proposte di modifica avanzate dal Consorzio Vino Toscana riguardo al disciplinare di produzione dell’indicazione geografica che al momento è Toscano o Toscana IGT.

Di notevole rilievo le novità a cui, in seguito all’istruttoria tecnica effettuata dal settore regionale competente e alla successiva consultazione della filiera regionale, la Regione ha dato parere favorevole. In particolare:

- l’eliminazione del termine “Toscano” dalla denominazione che si chiamerebbe solo “Toscana IGT”

- l’introduzione delle categorie “Vino Spumante” e “Vino Spumante di qualità”

- l’introduzione della tipologia “Rosso Frizzante”

- l’introduzione in etichetta del termine geografico “Toscana”

“Il solo termine “Toscana” - spiega il presidente Eugenio Giani - contribuirà a rafforzare l’identità e la qualificazione del vino della denominazione e contemporaneamente aiuterà il consumatore a comprendere correttamente la provenienza geografica del vino. Il nome “Toscana” è divenuto nel tempo un marchio di grande importanza a tutti i livelli, non solo nell’ambito della produzione vitivinicola, ed è proprio il nome della regione ad essere riconosciuto e considerato sia a livello nazionale sia a livello internazionale”.

L’altra modifica di grande impatto riguarda l’introduzione dei vini “Spumante”, “Spumante di qualità” e “Rosso frizzante”.

Negli ultimi decenni, nell’ambito dell’IGT, a fianco della produzione di vini fermi si è sviluppata nel tempo da una parte la produzione di vini spumanti e dall’altra, si è evoluta quella dei vini rossi frizzanti provenienti dalla lavorazione dei vitigni coltivabili in Toscana.

“L’introduzione di spumanti e vini frizzanti all’interno della denominazione – dice la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - considerato l’aumento della domanda sul mercato interno e su quello internazionale, rappresenta un notevole impulso alla crescita delle aziende viticole toscane che avranno l’opportunità di incrementare la produzione e allo stesso tempo di diversificare l’offerta dei prodotti”.

Dopo il parere favorevole della Regione, come previsto dalla normativa di riferimento, la richiesta dovrà essere esaminata dal Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Commissione europea.

