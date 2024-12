Nuovi binari per 12 milioni di euro per l'alta velocità Firenze - Roma, dal 7 gennaio rimodulazioni orarie per i lavori

Ammodernare la rete ad Alta Velocità “Direttissima” che collega Firenze a Roma: partono dal 7 gennaio e si concluderanno il 4 marzo i lavori per rinnovare i binari nella tratta tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 chilometri.

I lavori prevedono un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Saranno coinvolti 75 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne.

Durante il periodo interessato dai lavori sarà necessaria una riduzione di velocità con maggiori tempi di viaggio per alcuni treni che percorrono la tratta Orte – Roma. Sono coinvolti treni AV, IC e Regionali. In particolare alcuni treni AV non effettueranno la fermata commerciale di Roma Tiburtina.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria come di seguito descritto:

Regionale, dal 9 gennaio al 4 marzo 2025: per i treni in servizio tra Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma, Firenze-Foligno, Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve), dall’Umbria verso Roma, Viterbo-Orte-Roma, Rieti-Roma sono previste: cancellazioni o limitazioni dei servizi, i tempi di percorrenza avranno un incremento fino a 10 minuti e ci saranno modifiche di orario anche con partenze anticipate o posticipate. Previste alcune ripercussioni anche per i treni delle FL1 linee Orte – Fiumicino Aeroporto, FL2 Roma – Tivoli e FL7 Roma – Formia.

Intercity, dal 7 gennaio al 4 marzo 2025: i treni Intercity delle relazioni Milano-Napoli/Salerno/Reggio di Calabria, Prato-Napoli, Roma-Firenze/Prato/Trieste Roma-Ancona/San Benedetto del Tronto/Perugia e i treni Intercity Notte delle relazioni Roma-Trieste/Brennero, Torino-Salerno subiscono modifiche di orario e di fermate.

Frecce, dal 7 gennaio al 4 marzo 2025: previste modifiche di orario dei treni.

I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati progressivamente nei prossimi giorni.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Fonte: Ufficio Stampa

