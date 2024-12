Si incendia vettura e annesso agricolo. Nessuna persona coinvolta

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questa notte in Loc. Poggio di Lerna a Subbiano, per incendio autovettura ed annesso agricolo.

Il personale sul posto ha estinto le fiamme che avevano interessato un auto e un annesso agricolo con copertura di pannelli fotovoltaici.

Nessun persona è rimasta coinvolta nell’incendio e l’edificio, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato dichiarato non fruibile.

