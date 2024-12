Abc Solettificio Manetti torna a vincere in casa

La risposta che serviva dopo la debacle di Cecina e la sconfitta a fil di sirena con Legnaia. Nel terzo scontro diretto a distanza ravvicinata l’Abc Solettificio Manetti riprende la corsa esattamente da dove si era interrotta dopo la vittoria con Arezzo. Al termine di una gara dai due volte, e dopo un overtime, i ragazzi di Samuele Manetti superano lo Spezia Basket Club per 85-81, con l’unico rammarico di non essere riusciti a ribaltare il -5 del match di andata. A fronte di due primi quarti in chiaroscuro, i gialloblu cambiano faccia al rientro dagli spogliatoi trovando nell’intensità difensiva e nella presenza a rimbalzo le chiavi di volta del match. Una vittoria che serviva, tanto per la classifica quanto per il morale, a maggior ragione in vista di un’altra settimana di passione che vedrà l’Abc di scena mercoledì a San Miniato e domenica di nuovo al PalaBetti contro Virtus Siena.

“Quello di stasera è stato un ulteriore passo in avanti dopo la partita di mercoledì a Legnaia – commenta coach Samuele Manetti – in cui abbiamo giocato una buona gara pur perdendo alla fine sugli episodi. Nonostante due primi quarti difficili, in cui abbiamo faticato, siamo stati bravi a reagire al rientro dagli spogliatoi, trovando la forza di cambiare atteggiamento ed alzare l’intensità. Abbiamo fatto un’ottima seconda parte, anche a livello fisico, cercando di controllare i rimbalzi difensivi, recuperando tanti palloni e trovando canestri importanti. Una vittoria di carattere che serviva, anche in vista delle prossime due gare a distanza ravvicinata”.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Azzano, Falaschi, Cantini

Spezia: Merlo, Pettinaroli, Loschi, Morciano, Dias

Ritmi alti in avvio di gara con Falaschi a scrivere 9-6 dopo 3 tre giri di cronometro. Il mini break aperto da Loschi e chiuso da Dias ribalta l’inerzia per il 9-11 ospite, ma cinque punti di uno scatenato Gutierrez permettono all’Abc di tornare immediatamente in controllo (14-11 a metà frazione). L’uomo in più di Spezia in questo momento, però, è Matteo Dias che fa pesare centimetri e fisicità nel pitturato prendendo in mano l’attacco ligure fino al nuovo vantaggio, con Morciano e Ramirez che provano ad allungare infilando due triple a distanza ravvicinata per il 17-24, che diventa 21-29 alla prima sirena.

Si riparte con la bomba di Lazzeri, ma Ramirez tiene saldo il controllo spezzino timbrando la doppia cifra di vantaggio dopo due giri di lancette (24-34). Mentre l’Abc gioca la carta della zona, Cantini batte un colpo per l’attacco castellano, al quale però seguono tre palle perse consecutive che permettono agli ospiti di tenere salda l’inerzia. Gutierrez dalla media distanza scrive 29-36 ma Pettinaroli, lasciato solo sull’arco, ringrazia e ristabilisce il +10 al 17′ (29-39). Quando Spezia rischia di scavare il solco, sul 29-44, un ottimo recupero difensivo con annesso contropiede di Azzano inaugura il break castellano, seguito dalla tripla di Corbinelli e dall’assist coast to coast di Ciano per Gutierrez che valgono il 36-45 al 19′. Sull’ultimo possesso, però, il 2/2 di Loschi dalla lunetta manda tutti all’intervallo sul 36-47.

Al rientro dagli spogliatoi l’Abc alza l’intensità difensiva, recuperando svariati palloni e creando non poche difficoltà all’attacco ospite. Ad una buona difesa, però, non corrisponde un’altrettanto buona gestione delle scelte offensive, tanto che nei primi quattro giri di cronometro gli unici punti arrivano dalla lunetta, con Lazzeri e Falaschi a scrivere 40-47. Finalmente proprio Lazzeri spezza il digiuno dal campo timbrando il -5 al 25′ (42-47), finché cinque punti di Ramirez rompono gli indugi liguri ristabilendo in un amen il +12 (42-54). La tripla di Falaschi e l’attacco al ferro di Ciano valgono il 47-54 al 27′, per poi lasciare spazio alla tripla di Ticciati che manda in delirio il PalaBetti: 52-56 alla terza sirena.

Quattro punti di Dias inaugurano la frazione finale ma Ticciati dalla lunetta tiene l’Abc a contatto. In un momento di confusione da entrambe le parti, svariati passaggi a vuoto castellani danno modo a Spezia di allungare di nuovo fino al 56-64 al 35′. E’ questo il momento in cui Corbinelli decide di salire in cattedra infilando tre triple a distanza ravvicinata che valgono il sorpasso sul 68-66 quando parte l’ultimo giro di lancette. Spezia, però, tira fuori dal cilindro Gogishvili che impatta a quota 68 e rimanda il verdetto all’overtime.

Due ottime giocate di Falaschi aprono l’extratime per il 72-68, ma la risposta ligure non si lascia attendere e un contro break di 0-6 ribalta completamente l’inerzia: 72-74 con tre minuti da giocare. Gutierrez dall’arco e Azzano sotto le plance ristabiliscono il +3 gialloblu (80-77) e, dopo lo 0/2 dalla lunetta di Gogishvili, con 25 secondi sul cronometro, è proprio un gigantesco Azzano ad impossessarsi di un rimbalzo che scotta, subire fallo e scrivere 82-77. L’ultimo sussulto spezzino, quando mancano 7 secondi alla sirena, è la tripla di Loschi dell’84-81, ma nel passaggio finale alla lotteria del tiro libero Corbinelli fa partire la festa gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SPEZIA BASKET CLUB 85-81

Abc Solettificio Manetti: Ciano 2, Rosi, Lazzeri 8, Ticciati 5, Corbinelli 16, Cicilano ne, Viviani ne, Falaschi 19, Azzano 10, Nnabuife 1, Cantini 2, Gutierrez 22. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 15/34 /44%) da due, 15/35 (37%) da tre, 16/22 (73%) ai liberi, 56 rimbalzi (12 off, 44 dif), 13 assist.

Spezia Basket Club: Carpani 6, Pettinaroli 10, Loschi 18, Ramirez 16, Gogishvili 4, Merlo, Leporati ne, Morciano 10, Tedeschi 3, Dias 14. All. Diacci. Ass. Toffi.

Stats totali: 17/36 (47%) da due, 12/35 (34%) da tre, 11/21 (52%) ai liberi, 34 rimbalzi (4 off, 30 dif), 17 assist.

Parziali: 21-29, 36-47 (15-18), 52-56 (16-9), 68-68 (16-12), 85-81 (17-13)

Arbitri: Corso di Pisa, Cavasin di Rosignano Marittimo

Fonte: Abc - Ufficio stampa

