Banca Alta Toscana consegna borse di studio e bonus bebè

Sono 28 le borse di studio che Banca Alta Toscana ha conferito, nel 27esimo anno di premiazioni del merito scolastico, a soci e figli di soci che hanno concluso con il massimo dei voti un ciclo di studi, dalle scuole medie alle superiori, fino all’università, nel periodo dal 01.10.2023 al 30.09.2024.

Anche quest’anno, la consegna delle borse di studio si è svolta insieme a quella di 37 bonus bebè, assegnati ai soci della Banca che hanno festeggiato la nascita di un figlio. Il bonus consiste in un regalo di benvenuto di 300 euro (di cui 100 euro per l’apertura di un fondo pensione), che Banca Alta Toscana assegna dal 2009.

“Era il 1998 quando l'allora BCC di Vignole istituì il bando per borse di studio - spiega il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci. Da allora è stato premiato circa un migliaio di studenti e sono stati distribuiti quasi 800mila euro sotto forma di borse di studio. Siamo orgogliosi di questo traguardo, perché testimonia l’impegno della banca per valorizzare il proprio territorio, partendo dai talenti dei giovani. In 16 anni di bonus bebè invece - conclude Banci - sono stati distribuiti 762 sussidi alle famiglie per un totale di circa 300.000 euro”.

“Premiare il merito vuol dire investire sul futuro della comunità. Da ventisette anni ininterrottamente - aggiunge il direttore generale di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali - incontriamo gli studenti più meritevoli per consegnare loro il sostegno che la banca riserva all’eccellenza nello studio. A questi giovani auguriamo il meglio nel proseguimento degli studi e, ai neolaureati, di raccogliere le soddisfazioni che meritano nel percorso professionale. Per tutti loro, persone capaci e ambiziose, ci auguriamo che aderiscano ai valori e agli ideali del Credito Cooperativo. Il contributo dei giovani, infatti, è fondamentale per il futuro delle BCC, per continuare a lavorare al fianco delle comunità e delle famiglie del territorio”.

Ma vediamo chi sono i 28 studenti (14 ragazze e 14 ragazzi), residenti nei vari territori di competenza della Banca nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, che quest’anno hanno ricevuto le borse di studio, per un totale di 15.000 euro.

I 18 neolaureati con 110 e lode che ricevono una borsa di studio di 700 euro (di cui 600 euro in denaro e 100 euro per l’apertura di un fondo previdenziale) sono: Erika Vannacci, Alessandro Galardini, Alberto Vettori, Edoardo Martini, Ginevra Villani, Beatrice Villani, Sara Nesi, Matteo Cappelli, Giacomo Pacini, Matteo Pierucci, Ilaria Baldi, Martina Tesi, Lapo Ferri, Leonardo Altimari, Virginia Corrente, Giulia Giannetti, Claudia Meoni, Gabriele Nunziati.

I 2 ragazzi che si sono diplomati con la votazione di 100 o 100 e lode, i quali hanno meritato la borsa di studio di 400 euro (di cui 350 in denaro e 50 in buono per l’apertura di un fondo pensione) sono: Sara Fattori e Andrea Balleri Gorgeri.

Gli 8 studenti che hanno concluso la scuola media inferiore con 10 o 10 e lode, assegnatari di una borsa di studio di 200 euro (di cui 150 in denaro e 50 euro per fondo pensione) sono: Valeria Niccolai, Alberto Canigiani, Chiara Calussi, Elisa Bargiacchi, Flavio Messineo, Francesco Pagnini, Samuele Gualchierotti, Teresa Galardi.

