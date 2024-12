Giochi d'epoca e modellismo, parte la mostra a Cortona

Taglio del nastro per la mostra dedicata ai giocattoli d’epoca e al modellismo. Nell’auditorium di Sant’Agostino fino al 6 gennaio sono visibili opere provenienti da collezionisti e antiquari. L’esposizione è composta da quattro grandi aree circondate da vetrine ed espositori che accolgono alcune perle del collezionismo. La mostra si apre con il plastico della Fortezza Medicea di Arezzo, il secondo grande spazio è dedicato alle ferrovie e ai treni, nel terzo spicca l’installazione dei velieri e delle navi, in conclusione i visitatori possono ammirare le macchine a pedali e i cavalli a dondolo. L’esposizione navale, con oltre 40 pezzi, è stata allestita per offrire un’esperienza didattica alla scoperta dell’evoluzione delle imbarcazioni dalla protostoria ai giorni d’oggi. Altrettanto interessante è l’area ferroviaria con decine di esemplari di elevata fattura, alta qualità anche per i figurini, volgarmente detti «soldatini», opere di pittori e scultori, oltre a macchinine e giochi di società di un tempo.

L’iniziativa rientra nel cartellone di Natale di Stelle, il programma di eventi promosso dal Comune di Cortona e realizzato da Cortona Sviluppo. A organizzare questa esposizione è il collezionista Mauro Turenci che si è avvalso della collaborazione di numerosi antiquari ed appassionati di modellismo e giochi d’epoca di Cortona, della Toscana e dell’Umbria, fra cui il Gruppo Fermodellistico aretino e l’associazione Fermodellisti perugini.

La mostra è aperta dal 7 fino al 20 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (la mattina solo su prenotazione), sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è aperta tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Natale di Stelle è un’iniziativa del Comune di Cortona realizzata da Cortona Sviluppo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Lfi, Giromagi, Preludio e Valdichiana Village. Tutte le informazioni, il calendario con gli orari e il programma degli spettacoli si trovano su www.cortonanatale.it

