Sperona auto della municipale e fugge

È caccia al pirata della strada che questa notte, 8 dicembre, ha colpito un’auto della polizia municipale e si è poi dato alla fuga abbandonando il mezzo su cui viaggiava. L’incidente è accaduto poco dopo l’una lungo viale Leonardo da Vinci direzione Pistoia. La pattuglia della Municipale era diretta al sottopasso di Pratilia per chiuderne l’accesso in quanto a rischio allagamento per la pioggia incessante iniziata nel tardo pomeriggio di ieri. Giunta in prossimità del sottopasso è stata speronata violentemente da una berlina Bmw guidata da un cinese. A seguito dell’urto il mezzo della Municipale si è intraversato a bordo strada mentre l’automobilista ha abbandonato il Bmw all’ingresso del sottopasso ed è fuggito via a piedi. Immediato l’allarme alla Centrale da parte dei due agenti feriti che sono poi stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano da un’ambulanza inviata dal 118. Fortunatamente le loro condizioni sono buone e sono stati dimessi nella giornata di oggi con cinque giorni di prognosi ciascuno.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi dell'incidente. Le ricerche del pirata della strada sono iniziate immediatamente partendo dall’intestatario dell’auto su cui viaggiava. Al momento non hanno dato esito ma il cerchio attorno a lui si fa sempre più stretto.

Pur in buone condizioni, i due agenti feriti devono riposare cinque giorni secondo quanto prescritto dal personale medico del Santo Stefano. Questo non gli permetterà di partecipare alla cerimonia che si terrà domani alla Camera di commercio di Prato per il 193esimo anniversario della Fondazione del corpo. Cerimonia durante la quale vengono consegnati dei riconoscimenti per gli agenti che si sono distinti nell’espletamento del proprio dovere e in operazioni particolari. Tra i premiati ci sono proprio i due agenti feriti stanotte. L’attestato di merito gli sarà quindi consegnato in un secondo momento.