Cordoglio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la scomparsa del prof. Giancarlo Prati

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attraverso una nota a firma della rettrice, prof.ssa Sabina Nuti, appena inviata alla comunità accademica, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del prof. Giancarlo Prati, a 78 anni. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale come fondatore della scuola di Telecomunicazioni e Fotonica, fondatore e direttore e poi presidente del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), direttore del CEIICP (Centro di Eccellenza per l’Ingegneria dell’Informazione, della Comunicazione e della Percezione, primo direttore dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione e Percezione). Il prof. Giancarlo Prati ha ricoperto anche numerosi incarichi, all’interno della Scuola Superiore Sant’Anna, all’Università di Parma, dove è stato preside della Facoltà di Ingegneria e in numerose istituzioni, italiane ed europee.

Il prof. Giancarlo Prati è stato un pioniere e un visionario nell’area delle comunicazioni ottiche e della fotonica integrata. Nella sua lunga carriera, il prof. Giancarlo Prati ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, uno fra tutti – per il suo prestigio – l’IEEE Fellowship e, grazie alla sua attività di ricerca, è sempre stato considerato il punto di riferimento internazionale per la fotonica, disciplina al cui sviluppo ha contribuito in modo determinante.

Fonte: Ufficio Stampa

