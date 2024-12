Esplosione Calenzano, i commenti politici. PD e M5S: "Ennesimo incidente sul lavoro. Governo riferisca in aula"

A poche ore di distanza dall'esplosione avvenuta nello stabilimento Eni di Calenzano, sono tanti i commenti dal mondo della politica.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è costantemente informata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che si tiene in continuo e stretto contatto con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Lo fa sapere Palazzo Chigi. La premier avrebbe espresso il più sentito cordoglio per le vittime, la vicinanza ai feriti e alle famiglie colpite e il ringraziamento a quanti si stanno prodigando nei soccorsi.

Intanto M5s e Pd alla Camera hanno chiesto che il governo "venga a riferire" in Aula sull'esplosione di Calenzano. Andrea Quartini (M5s) ha chiesto che intervengano in Parlamento "sia il ministro Calderone, perché è l'ennesimo incidente sul lavoro, sia il ministro Pichetto Fratin rispetto al disastro ambientale che potrebbe essersi verificato". Il dem Marco Furfaro ha parlato invece di "ennesima strage" sul lavoro e ha chiesto che il "governo riferisca immediatamente per accertare le responsabilità".

I COMMENTI

"Vogliamo stare davvero vicini alle persone e al territorio colpiti da questa esplosione". Così Elly Schlein, segretaria del Pd. Schlein ha parlato oggi a Siena, in occasione di un incontro con i lavoratori di Beko Europe e ha chiesto ai presenti "un forte applauso di solidarietà a Calenzano per quello che è accaduto"

"È profondo il dolore per la tragica esplosione a Calenzano - spiega il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana - Rivolgo ai familiari delle vittime il mio sentito cordoglio e la mia vicinanza ai feriti. Il pensiero va alla comunità locale. Ringraziamo i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le Forze dell'ordine, il personale sanitario e tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza dell'area. Seguiamo con apprensione i fatti".

"Siamo tutti molto scossi perché le notizie arrivano minuto dopo minuto, la situazione è molto seria, e siamo veramente preoccupati perché l'esplosione è grave e ci auguriamo tutti che non che non aumenti il numero dei feriti e dei morti. Andrò anch'io a Calenzano, dobbiamo capire la dinamica dell'incidente e soprattutto ora dare massimo supporto ai soccorritori " ha affermato Dario Nardella, eurodeputato Pd ed ex sindaco metropolitano di Firenze.

"E' un sito a rischio di incidente rilevante e c'era in piano di emergenza preventivo per allertare la popolazione e indicare le misure da assumere, certo che quando succede poi il tema purtroppo diventa più complesso. Sappiamo al momento delle due vittime e dei quattro dispersi che possono precludere un aumento delle vittime, anche le condizioni di alcune feriti sono preoccupanti, soprattutto due". Questo il commento del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani sull'esplosione nell'area Eni.

“Stiamo seguendo con profonda preoccupazione e dolore quanto accaduto presso il sito Eni di Calenzano, dove un’esplosione ha causato finora 2 morti e 8 feriti. Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime e la nostra piena solidarietà ai lavoratori coinvolti nell’incidente e ai loro colleghi, profondamente colpiti da questa tragedia. Rivolgiamo inoltre un sentito ringraziamento ai soccorritori, che stanno operando senza sosta per affrontare questa emergenza. Continueremo a monitorare gli sviluppi, uniti nel sostegno alla comunità e alle famiglie colpite”, scrive su Facebook Irene Galletti, Presidente del Gruppo M5S in Consiglio regionale della Toscana.

"Esprimiamo il più sentito e commosso cordoglio per le famiglie di chi è rimasto vittima e la massima vicinanza per i feriti a Calenzano. Ringraziamo gli operatori della sanità e i vigili del fuoco e tutte le articolazioni dello Stato che in questo momento stanno facendo il massimo per salvare vite umane e mettere in sicurezza l'area colpita. Chiediamo che in tempi rapidi il Governo venga a riferire in Parlamento su questa ennesima tragedia sul lavoro che colpisce la città di Calenzano. Pensiamo sia necessario capire le cause di questo disastro e attivare tutte le misure necessarie per garantire salute e sicurezza ai lavoratori". Così i parlamentari del Pd eletti in Toscana, Arturo Scotto, Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Simona Bonafé, Federico Gianassi, Marco Simiani, Christian Di Sanzo, Laura Boldrini, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.

Questo il messaggio dei parlamentari toscani di FdI: "In queste ore drammatiche, in uno scenario la cui terribile portata è ancora purtroppo da definire, ci stringiamo alle famiglie delle vittime e dei feriti dell'esplosione avvenuta questa mattina nella raffineria di Calenzano. Grazie a tutti coloro che, ad ogni livello, sono impegnati per garantire assistenza non risparmiando aiuto. Questo è il momento del cordoglio e del dolore. Nessun'altra parola dovrebbe aggiungersi in questo terribile frangente".

In una nota i parlamentari della Lega dichiarano: "L'incendio avvenuto presso lo stabilimento Eni di Calenzano, a Firenze, lascia sgomenti. Nell'auspicare che venga chiarito quanto avvenuto oggi, rinnoviamo, in questo momento drammatico, la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti, e rivolgiamo un ringraziamento a chi, dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile, dal personale sanitario alle Forze dell'Ordine, si sta spendendo attivamente in queste ore per fronteggiare l'emergenza".

"Mentre scrivo alzo gli occhi e vedo una nube sul cielo di Firenze e poi arriva la notizia della drammatica esplosione di Calenzano. Ne sappiamo poco, per adesso. Il pensiero adesso va soprattutto alle vittime e ai feriti e la gratitudine alla macchina dei soccorsi". Così nella sua News Matteo Renzi.

“Stiamo seguendo con profonda preoccupazione e grande attenzione l'evolversi della situazione minuto per minuto: il primo pensiero va a chi ha perso la vita e a tutti i lavoratori coinvolti, ai feriti, alle persone che risultano disperse, quindi alle loro famiglie e a tutta la comunità di Calenzano alle quali esprimiamo tutta la nostra vicinanza più forte. Cercheremo di capire come sia potuta accadere una disgrazia di questo genere e se era possibile evitarla. Da toscano, da fiorentino e da campigiano - dato che il deposito è collocato proprio al confine tra il Comune di Calenzano e il Comune di Campi - stiamo monitorando tutte le conseguenze alle attività quotidiane della vita delle persone che un evento di questo genere comporta. Sappiamo che le Istituzioni si sono mosse immediatamente a partire dalla Regione Toscana, dal presidente Eugenio Giani all'assessora alla Protezione Civile Monia Monni, per dare tutto il supporto necessario ai soccorritori di intervenire sul luogo dell'incidente: a questi ultimi va nostro grazie più grande" queste le dichiarazioni del segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

“Sgomento e profondo dolore - l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi - per quanto avvenuto stamani a Calenzano. In questo momento di grande sofferenza, il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, agli operai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa drammatica vicenda, per la quale esigiamo venga fatta chiarezza quanto prima. Un ringraziamento ai soccorritori, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e al personale sanitario che si sono prodigati con straordinario coraggio e dedizione per gestire l’emergenza”.

La ministra del Lavoro, Marina Calderone, sta seguendo l'evoluzione dell'incidente di Calenzano in contatto costante con il presidente della Regione Toscana, l'Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri per la tutela del lavoro, mentre la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie e al territorio colpito, ringraziando i soccorritori per il loro intervento.

