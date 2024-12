Politiche giovanili, eletti i due vicepresidenti della Consulta dei Giovani

La Consulta dei Giovani di Pisa, dopo la prima seduta tenuta a Palazzo Gambacorti in cui è stata eletta la presidente Anna Vallini, si è riunita la seconda volta lo scorso giovedì 5 dicembre per eleggere i vicepresidenti. Sono stati eletti Maria Valentina Sarli e Federico Volpe. “Sono molto soddisfatta – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa - del lavoro avviato dai ragazzi della Consulta nelle prime sedute. Adesso tutto è pronto per procedere in totale autonomia. Come Amministrazione Comunale auguriamo buon lavoro all’ufficio di presidenza e a tutta la Consulta.”

La Consulta dei Giovani è l’organismo permanente istituito dal Comune di Pisa con compiti consultivi, propositivi, conoscitivi, riguardo la condizione e promozione delle giovani generazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo comunale. È composta da 52 giovani, di cui 32 di età anagrafica compresa tra 16 e 30 anni non compiuti, individuati tramite avviso pubblico e 18 rappresentanti provenienti dai 9 istituti scolastici secondari di secondo grado, a cui si aggiungono i rappresentanti degli studenti universitari. Gli obiettivi della Consulta sono: promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani; intervenire attivamente presso le strutture dedite all’istruzione anche universitaria e alla formazione professionale; raccogliere ed elaborare informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo; formulare proposte al Consiglio comunale.

