Le nuove Ecotappe di Alia a Pistoia, per oli esausti, farmaci e piccoli rifiuti elettrici ed elettronici

Un altro passo importante al servizio dell’ambiente nel Comune di Pistoia con l’attivazione, a partire da oggi, di nuove Ecotappe nei punti vendita Conad di viale Adua 223 e via Fiorentina (in località Fagiolo).

Le Ecotappe di Alia Multiutility sono punti di raccolta attrezzati e rappresentano un’opportunità di conferimento aggiuntiva per gli utenti che hanno necessità di smaltire rifiuti di piccole dimensioni e in quantità limitata, non conferibili nel normale circuito di raccolta.

Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina con il taglio del nastro dell’Ecotappa di viale Adua alla presenza dell'assessore all’ambiente del Comune di Pistoia, Gabriele Sgueglia, del presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, insieme a Daniele Melani, Massimiliano Merildi, Andrea e Mauro Matteini Soci Conad Nord Ovest dei due punti vendita coinvolti nell’installazione delle due ecotappe.

Le Ecotappe, destinate esclusivamente alla raccolta di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, permettono di conferire - nell’orario di apertura dei supermercati - piccoli rifiuti elettrici ed elettronici come telefonini, radioline, sveglie, ed altre apparecchiature tutte di dimensioni inferiori a 25 centimetri, ma anche pile esauste, toner e cartucce per stampanti, farmaci scaduti e oli esausti vegetali, un tipo di rifiuto molto impattante sull’ambiente, tant’è che l’errato conferimento negli scarichi delle cucine, oltre a danneggiare le fognature inquina le falde acquifere e il mare. È fondamentale, quindi, il loro corretto conferimento ed avvio a riciclo.

La consegna dei materiali avviene in modo molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare ed inserirli negli appositi contenitori interni all’Ecotappa seguendo le indicazioni riportate sugli adesivi presenti.

‘L’attivazione di queste nuove ecotappe, che affiancano quella già presente in via Porta Nuova, presso la sede di Esselunga, e gli Ecofurgoni attivi ogni settimana in corrispondenza dei mercati rionali, permetterà ai cittadini di conferire correttamente rifiuti, anche particolari, che solo se intercettati vengono avviati verso un corretto riciclo – ha commentato Lorenzo Perra, Presidente di Alia Multiutility-. Si tratta di tipologie di rifiuti che sono presenti in piccole quantità nel conferimento quotidiano delle utenze domestiche, ma che possono essere pericolosi se non conferiti correttamente’.

‘Grazie all'impulso dato dall'Amministrazione comunale nasce una sinergia importante con Conad e Alia volta a migliorare il servizio di raccolta differenziata in merito ad alcune categorie di rifiuti speciali – evidenzia Gabriele Sgueglia, assessore all’Ambiente del Comune di Pistoia -. Un servizio in più, anzi due servizi in più, per tutta la popolazione, che consentiranno di conferire in modo semplice e corretto rifiuti difficili da smaltire, come oli esausti, farmaci scaduti e piccoli dispositivi elettronici. Le nuove Ecotappe nei punti vendita Conad rappresentano un ulteriore passo verso una città sempre più sostenibile, in cui ogni cittadino può contribuire al riciclo e alla tutela dell'ambiente in maniera semplice e intuitiva’.

‘Siamo lieti di inaugurare oggi le due nuove Ecotappe a Pistoia, un progetto di Alia Multiutility per offrire un servizio innovativo e utile alla comunità locale. Questo traguardo ci consente di incentivare comportamenti virtuosi e sostenibili, rafforzando il nostro impegno per la tutela dell’ambiente – dichiarano i soci Conad Nord Ovest Daniele Melani, Massimiliano Merildi, Andrea e Mauro Matteini –. La sostenibilità ambientale è per noi una priorità strategica, che si traduce in azioni concrete come l’efficientamento energetico nei nostri punti vendita, la lotta allo spreco alimentare, l’utilizzo di packaging riciclati e sostenibili, contribuendo al progresso delle comunità in cui operiamo.’

Per capire l’importanza di queste modalità aggiuntive di conferimento, è importante sottolineare che presso gli Ecofurgoni di Pistoia vengono conferiti 200 chilogrammi di rifiuti in media per ogni turno. In particolare, nelle cinque postazioni attualmente attive (Le Piastre, Pracchia, piazza Nelson Mandela, piazza San Francesco d’Assisi e via di Salceto) nei primi 10 mesi del 2024 sono stati registrati 6.042 accessi per un conferimento complessivo di 35.289 chilogrammi di rifiuti.

Fonte: Ufficio stampa

