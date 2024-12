A Empoli apre la sede di 'Non Più Sola'

Sabato 14 dicembre alle ore 11:00 terrà l’apertura ufficiale della sede 'Non Più Sola' in piazzetta della Propositura 3 a Empoli. Si tratta di un’iniziativa nata dall’esperienze vissute sul territorio, con la volontà di perseguire un progetto di accoglienza di sostegno per donne che si trovano momentaneamente in difficoltà

