Esplosione Calenzano, creato un conto corrente di solidarietà

Il Comune di Calenzano ha attivato un conto corrente di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime dell’incidente al deposito carburanti Eni di via Erbosa. L’iban del conto, presso Unicredit spa, tesoriere del Comune, è IT43Y0200838103000107278108.

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Giuseppe Carovani, partecipando all’omaggio alle vittime davanti ai cancelli del deposito, insieme alle Istituzioni regionali e a rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Il sindaco ha rinnovato il proprio cordoglio e la vicinanza della comunità di Calenzano ai familiari delle vittime e ha espresso un pensiero per i feriti. Carovani ha ringraziato poi i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i sanitari e i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso, il corpo di Polizia municipale di Calenzano e, per la collaborazione, i vigili urbani dei Comuni limitrofi. Nel pomeriggio in piazza Vittorio Veneto a Calenzano si è svolta la manifestazione indetta dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro, a cui il Comune ha partecipato con il Gonfalone.

“Era importante esserci – ha commentato il sindaco – per ricordare Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli, Gerardo Pepe. L’incidente ha colpito fortemente la nostra comunità: da questa piazza vediamo la chiesa di San Donato in cui don Lorenzo Milani ha cominciato la sua attività pastorale, durante la quale ha difeso sempre con forza le istanze dei lavoratori. Chiediamo di capire cosa sia accaduto e dobbiamo interrogarci su quanto, in generale, si investa in ricerca per innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro a tutela delle vite delle persone e dobbiamo anche aprire una riflessione sul nostro attuale modello di sviluppo”.

