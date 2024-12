Nella ex Farmacia di Santa Maria Nuova il nuovo ‘Charity Shop’ di Fondazione CR Firenze

Fondazione CR Firenze inaugurerà domani, 12 dicembre, alle ore 12.00, il suo nuovo Charity Shop che avrà sede nella ex Farmacia di Santa Maria Nuova. Un luogo a disposizione delle realtà del terzo settore in cerca di fondi per i propri progetti solidali mettendo a disposizione oggetti di vario tipo in cambio di donazioni. Le prime realtà ad essere ospitate sono la Fondazione Foemina e la Fondazione Istituto degli Innocenti ETS e, fra i vari oggetti che mettono a disposizione, ci sono anche i prodotti realizzati a mano dalle mamme accolte nelle strutture residenziali dell’Istituto degli Innocenti nell’ambito delle attività del laboratorio ‘Pro-Fili’.

Saranno inoltre esposti prodotti donati dalle aziende del territorio e contribuirà alla messa a disposizione degli oggetti a favore del Charity Shop, anche l’associazione degli esercizi storici fiorentini con le proprie maestranze artistiche degli artigiani propri associati.

Le persone che si recheranno al Charity Shop potranno fare una donazione per i progetti solidali scegliendo tra i vari prodotti presenti nello shop. Nei giorni di apertura dello spazio saranno anche realizzati incontri dedicati alla socializzazione a cura delle associazioni coinvolte. Per questo dicembre sono previste le seguenti aperture: 12,13,14 e 19, 20, 21 dicembre in orario pomeridiano 16.00 - 19.00, grazie alla collaborazione con l’Associazione Volontari Spedale degli Innocenti che coinvolgerà i suoi volontari per l’apertura dello shop.

All'inaugurazione saranno presenti: Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze, Marcella Antonini, Vice Presidente Fondazione Foemina ETS e Maria Grazia Giuffrida, Presidente Fondazione Istituto degli Innocenti ETS.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione CR Firenze

