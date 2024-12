“Social Art per l’Inclusione”, il teatro come palestra di intraprendenza

Ripartire dal teatro, come palestra di intraprendenza e inclusione, per inserirsi nel mondo del lavoro. L’occasione viene offerta dal percorso “Social art per l’inclusione - un piano di azione per il futuro”, messo in campo dall’associazione Vivaio per l’Intraprendenza.

C’è tempo fino al 29 gennaio 2025 per iscriversi all’iniziativa gratuita e riservata a 25 giovani e adulti della provincia di Firenze, con particolare attenzione a donne, disoccupati, inattivi.

Il progetto “Social Art per l’Inclusione” è sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e dal Comune di Sesto Fiorentino. Ha come obiettivo il rafforzamento di attitudini, caratteristiche e talenti delle persone, per l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo con un piano d’azione per il raggiungimento di autonomia e occupabilità. Si articola in un laboratorio teatrale, con la produzione e messa in scena di uno spettacolo e un laboratorio di job coaching e allenamento all’intraprendenza con la messa a punto di un piano d’azione personale per ogni partecipante.

È un’occasione per imparare a fare rete con il territorio e stringere relazioni umane, costruendo e sviluppando non solo un progetto teatrale ma un progetto di vita.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione nel territorio della Piana, è realizzata Vivaio per l’Intraprendenza Aps in partnership con il Comune di Sesto Fiorentino, la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest ed Anpas Toscana. Media partner Edera Aps. Ha il suo apice in uno spettacolo aperto al pubblico presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.

"Su questa base si svilupperanno i percorsi per la formazione personale e il lavoro, le attività di allenamento all’intraprendenza e job coaching, le azioni di networking, l’incontro con le imprese e i servizi per il lavoro – spiega Silvana Taglianini, presidente di Vivaio per l’Intraprendenza Aps -. I partecipanti costruiscono insieme da zero uno spettacolo, sperimentando la gestione di tempo, rischi e lavoro con gli altri, oltre che il rispetto di scadenze inderogabili. Il teatro è, insomma, una buona palestra di vita, un impulso costruttivo per il proprio progetto personale di vita e lavoro".

Il percorso prenderà il via il 10 febbraio e andrà avanti fino al 19 marzo, si svolgerà a Sesto Fiorentino e culminerà con lo spettacolo che verrà messo in scena al Teatro della Limonaia in data 12 marzo 2025.

Per candidarsi occorre compilare il form presente a questo link: https://www.vivaiointraprendenza.it/il-mio-futuro-in-un-piano-dazione/ e per avere informazioni scrivere a info@vivaiointraprendenza.it

Vivaio per l’Intraprendenza Aps

Dal 2015 Vivaio per l’Intraprendenza è partner di “Projektfabrik” per la diffusione in Italia di un modello, ideato e applicato da 19 anni in Germania, per l’integrazione delle persone nel contesto lavorativo e sociale, il rientro dei disoccupati nel mondo del lavoro, il raggiungimento della loro autonomia, l’employability, utilizzando l’arte come principio formativo. L’approccio facilita e favorisce, attraverso il lavoro teatrale, lo sviluppo della personalità, al fine di diventare artefici della propria vita e potenziare lo spirito di iniziativa.

Il modello è stato adattato da Vivaio per l’Intraprendenza al contesto italiano per il contrasto alla disoccupazione e lanciato con diverse formule in Toscana, unendo teatro, job coaching e allenamento all’intraprendenza.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate