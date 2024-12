Trasporti, domani sciopero e  flash mob degli Ncc in piazza Duomo a Firenze

Sciopero per l'intera giornata e un flash mob nel cuore di Firenze per dire basta alle politiche pro-taxi del ministro dei Trasporti Salvini e per protestare contro la recente sentenza della Corte di Cassazione che consente alle agenzie di viaggio di fare servizio di trasporto turisti.

Sono le iniziative lanciate da quattro sigle del settore Noleggi con conducente - Azione Ncc, Comitato Air, 8.0 e Sistema Trasporti – che domani 12 dicembre dalle 10 alle 13 manifesteranno in piazza Duomo a Firenze.

“I decreti del ministro Salvini – dicono gli Ncc – non semplificano né rendono più trasparente alcunché, ma finiscono semplicemente per favorire i tassisti. L’obbligo di attendere almeno un’ora tra un trasporto e l’altro limiterebbe, ad esempio, il nostro lavoro a poche corse al giorno: a tutto vantaggio di agenzie di viaggio e abusivi. Anche la regola della registrazione dei clienti e in particolare di tutti i dettagli di una corsa, dall’orario di partenza a quello di arrivo, va nella direzione di rendere impossibile il servizio.

Il flash mob è stato organizzato anche per protestare contro la sentenza della Corte di Cassazione che consente alle agenzie di viaggio di effettuare il servizio trasporti turisti.

“Le agenzie di viaggio possono ora utilizzare autovetture immatricolate ad uso proprio, auto e van fino a 9 posti, per svolgere il trasporto dei clienti. Ma con quali garanzie? – si chiedono Azione Ncc, Comitato Air, 8.0 e Sistema Trasporti -. Noi siamo obbligati ad avere una patente professionale, dobbiamo essere iscritti al ruolo e dobbiamo inoltre soddisfare numerosi requisiti relativi all’età, ai corsi di preparazioni, alle visite mediche e alla tipologia dei mezzi. Evidentemente le regole non valgono per tutti”.

Le quattro sigle Ncc rivolgono un appello a tutti gli autisti

“Non accettate lavoro nelle tre ore della protesta, unitevi a noi. Andiamo oltre i marchi commerciali, alla fine la nostra battaglia è la vostra battaglia”.

Fonte: Ufficio Stampa

