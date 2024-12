Controlli antidroga nel Pistoiese: 36 persone segnalate alla prefettura

La Guardia di Finanza di Pistoia e Montecatini Terme, con il supporto delle unità cinofile di Pisa, ha intensificato i controlli per contrastare traffici illeciti e lo spaccio di droga nei luoghi di aggregazione giovanile e vicino alle stazioni ferroviarie. Dall’inizio dell’autunno, sono stati controllati 131 veicoli e 201 persone, identificando 36 soggetti con sostanze stupefacenti per uso personale, segnalati alle autorità prefettizie.

Sono state sequestrate diverse dosi di droga, tra cui marijuana, hashish, cocaina e droghe sintetiche. I trasgressori vengono convocati dalla Prefettura per un colloquio informativo sulle conseguenze legali. Per la prima violazione, può essere emesso un ammonimento; nei casi più gravi si applicano sanzioni come la sospensione di documenti di guida o espatrio per un periodo fino a tre anni.

