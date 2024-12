A tavola contro la solitudine: successo per il pranzo sociale alla Misericordia di Gambassi

Gomito a gomito, seduti vicini intorno a lunghe tavolate apparecchiate a festa, per celebrare l’arrivo del Natale in compagnia. "Se sposti un po’ la seggiola stai comodo anche tu", insegna un celebre musical per far spazio ad un amico in più: è successo anche a Gambassi Terme dove, domenica 8 dicembre, quasi 100 persone hanno partecipato al pranzo sociale organizzato dalla Misericordia. Un momento di condivisione, come antidoto alla solitudine: "È rivolto a persone sole che magari non hanno più marito, moglie, compagni, e hanno i parenti lontani. Viene fatto tutti gli anni, ma stavolta abbiamo riscontrato una grande adesione".

Così Massimo Casalini, responsabile area formazione, Protezione civile della Misericordia di Gambassi, racconta della giornata in scena per l’Immacolata: presenti per l’occasione nel salone della sede in piazza Roma, il governatore Massimiliano Chesi, il vice Claudio Bartali, la presidente dell’Auser di Gambassi Gigliola Burresi e le istituzioni, con il sindaco Sergio Marzocchi e il vicesindaco Veronica Salvadori. "Una delle manifestazioni più belle della nostra comunità" si legge nel commento del Comune a margine dell’iniziativa, "momenti di socializzazione che generano sorrisi, vicinanza e serenità".

Ormai una tradizione il pranzo, interamente offerto dalla Misericordia, è reso possibile "sempre grazie a volontarie e volontari" aggiunge Casalini sottolineando l’impegno a più mani dalla cucina all’allestimento, "per questo ringraziamo tutti". Un appuntamento di ritrovo annuale per tanti anziani del paese in Valdelsa, all’insegna dello stare insieme: "Vedere le persone contente, soddisfatte, fare qualcosa per gli altri, è il massimo - conclude Casalini, un’azione - sempre al primo posto per la Misericordia".

Notizie correlate