Accorpamento Gonnelli, Cgil: "La Metrocittà segua da vicino il processo"

Ieri la Città Metropolitana ha deciso che il comprensivo Gonnelli di Gambassi e Montaione, dal prossimo settembre, sarà accorpato al comprensivo Don Milani di Montespertoli. Sul tema si è espressa la Cgil, ecco le parole di Gianluca Lacoppola, della segreteria Cgil Firenze, e di Emanuele Rossi, segretario generale Flc Cgil Firenze.

Prendiamo atto di questa decisione, che arriva alla fine di un percorso sul cui metodo più volte ci siamo espressi. Adesso è necessario che la Città Metropolitana segua da vicino il difficile processo di accorpamento per ridurre al minimo le inevitabili ripercussioni che questo produrrà su docenti, ATA, Dirigenti Scolastici, DSGA e famiglie. In particolare sarà fondamentale che la Città Metropolitana ottenga dall’USR Toscana tutto l’organico docente e ATA necessario per supportare le esigenze del nuovo istituto comprensivo che per dimensioni e dislocazione geografica sarà caratterizzato da una complessità senza precedenti. Da parte nostra, continueremo a contrastare la politica di tagli al sistema nazionale di istruzione, a chiedere all’USR Toscana un cambio di passo rispetto alla gestione degli organici e alla Città Metropolitana di promuovere un processo di coinvolgimento ampio e diffuso su tutte le problematiche inerenti il mondo della scuola nel nostro territorio.

