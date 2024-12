"Aiccre: le opportunità dell'Europa in Toscana", il seminario a palazzo del Pegaso

L'Europa a portata di mano degli enti locali della Toscana e in modo particolare dei Comuni più piccoli, per accedere ai fondi messi a disposizione dell’Unione Europea. Questa rappresenta in estrema sintesi Aiccre Toscana (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e le Regioni d’Europa) che ha organizzato a Firenze un seminario dal titolo: “Aiccre: le opportunità dell’Europa in Toscana”. Un appuntamento tenuto nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso durante il quale sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale e di Aiccre Toscana, Ilaria Bugetti, segretario Aiccre Toscana, presidente del Consiglio nazionale di Aiccre e sindaca di Prato, e, collegata da remoto, Pina Picierno vicepresidente del Parlamento Europeo. All’incontro hanno preso parte molti sindaci e amministratori locali arrivati da tutto il territorio regionale.

“Aiccre è una risorsa a supporto degli enti locali per cogliere le opportunità europee e far sì che la voce dei Comuni sia influente – ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale e membro del Comitato europeo delle Regioni -. Occasioni come questa creano le condizioni per riportare le istanze dei comuni su questioni come il Green Deal o il grande piano di digitalizzazione, per loro cruciali per stare al passo con i tempi. Servono anche a raccontare le tante opportunità che ci sono. L'Europa spesso viene vista dai cittadini come qualcosa di molto lontano. In questo primo anno di impegno nel Comitato europeo delle Regioni ho invece imparato quanto sia vicina alle istanze dei territori. L'European Act sull'intelligenza artificiale, ad esempio, sta segnando un grande cambiamento nella vita delle cittadine e dei cittadini. Se la politica perde la capacità di guida si rischia di lasciare indietro alcuni territori rispetto ad altri. Mentre noi vogliamo costruire un'Europa più vicina ai cittadini che non lascia indietro nessuno”.

Ilaria Bugetti, segretario Aiccre Toscana, presidente del Consiglio nazionale di Aiccre e sindaca di Prato ha spiegato come l’Associazione sia al servizio dei piccoli e medi comuni per metterli a conoscenza delle opportunità che offre l’Europa e affiancarli nei loro progetti. “L'Unione Europea mette a disposizione tante risorse, molte delle quali non vengono utilizzate proprio per la mancanza di personale – ha detto Bugetti - . Noi ascoltiamo i comuni, stiamo al loro fianco sia nelle azioni quotidiane, sia nella costruzione di politiche europee a loro utili. L’Aiccre rappresenta dunque i Comuni che per loro natura sono vicinissimi ai cittadini, ne ascolta le necessità e prova a trasformarle in contributi a livello europeo”.

Intervenuta da remoto Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha sottolineato come il lavoro svolto dall’Aiccre sia diventato “un esempio delle buone pratiche che noi utilizziamo qui a Bruxelles”. “Il cammino che ha portato l’Europa ad avvicinarsi agli amministratori locali sta producendo frutti – ha affermato - . Sono tanti i modi in cui l’Europa entra nelle nostre vite e nelle nostre comunità. Pensate a termini come Por, Fesr, Fse, fondi grazie a cui è possibile finanziare la ristrutturazione di una scuola o l’attività culturale di ragazze e ragazzi, o aiutare imprenditori agricoli. Oggi siamo qui per raccontare l’Europa che, attraverso il lavoro che voi svolgete a livello locale e noi qui a Bruxelles attraverso il Comitato delle regioni, si fa prossima per essere all’altezza delle necessità e delle aspettative dei cittadini in un mondo che cambia ad una rapidità impressionante”.

L’Aiccre contribuisce al consolidamento e allo sviluppo delle attività internazionali degli Enti Locali del territorio regionale che intrattengono rapporti di scambio e collaborazione con enti omologhi in Europa e nel mondo, realizzando attività che spaziano dal networking bilaterale e multilaterale, a progettualità comuni, fino alla sottoscrizione di patti di amicizia e di cooperazione.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

