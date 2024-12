Siena, un natale solidale con regali per i piccoli pazienti da parte di AVO e della scuola primaria Tozzi

Si avvicinano le festività natalizie e come ogni anno l’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, fa sentire la propria vicinanza ai piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e alle loro famiglie.

L’AVO infatti, in collaborazione con la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 'Federigo Tozzi', ha consegnato dei gadget e dei regali ai pazienti del Dipartimento della Donna e dei bambini e della Neuropsichiatria infantile. La forza del gesto è rappresentata dal fatto che i preziosi manufatti sono stati realizzati proprio dagli alunni, un gesto di solidarietà e altruismo dei bambini della scuola verso i bambini ricoverati in ospedale. Per l’AVO presente il presidente Daniele Poggialini, per la scuola primaria Tozzi la dirigente scolastica Floriana Buonocore e la coordinatrice di tali attività Susy Ranucci.

Ad accogliere la donazione numerosi professionisti del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese, presente anche alla donazione anche il direttore generale Antonio Barretta.

Notizie correlate