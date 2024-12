Capodanno e Natale, gli orari del comune di Santa Maria a Monte

Il Comune di Santa Maria a Monte, come da Decreto n.28 del 27/11/2024, comunica la chiusura pomeridiana degli uffici comunali nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2024, in cui dispone la chiusura alle ore 13:00. La chiusura pomeridiana, da decreto, interesserà anche la Biblioteca Via Querce e la Biblioteca Via Carducci.

