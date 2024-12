Toscana, Carlotta Ferrari si aggiudica 'l'Oscar del Turismo'

Carlotta Ferrari, presidente del Convention Bureau d’Italia e direttrice della Fondazione Destination Florence, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento Donne del Turismo agli MHR Tourism Awards, noti come gli "Oscar del Turismo". La cerimonia, che si è svolta martedì scorso all’hotel The St. Regis Rome, ha celebrato le eccellenze del turismo italiano.

Il premio Donne del Turismo è dedicato alla memoria di Elena David, apprezzatissima manager del turismo scomparsa prematuramente due anni fa. Durante la premiazione, i figli della David sono saliti sul palco, rendendo il momento particolarmente toccante.

"Questo premio rappresenta un riconoscimento non solo alla mia attività ma anche alla figura del Destination Manager, una professione spesso poco valorizzata. Lo dedico a tutti i miei colleghi che operano con passione e dedizione, due elementi imprescindibili per promuovere al meglio le nostre destinazioni turistiche. Perché questo mestiere richiede passione, professionalità e un forte legame con il territorio”, ha detto Ferrari, nata a Carrara e da anni residente per lavoro a Firenze.

Gli MHR Tourism Awards, giunti alla terza edizione, celebrano le realtà italiane che si distinguono per qualità, innovazione e performance nel settore del turismo e dell’ospitalità. La serata è stata condotta da Gabriella Carlucci e ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del settore, confermando l'importanza di questo evento per valorizzare il turismo italiano.

Fonte: : Convention Bureau Italia - Ufficio Stampa

