Cna Storie, Umberto Innocenti e Daniele Palazzo raccontano Ottobit Art Lab di Montelupo

Nuovo appuntamento con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 11 dicembre, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano "OttoBit Art Lab" con Umberto Innocenti e Daniele Palazzo i due titolari (con Lorenzo Fontanelli che non era presente) del pub specializzato in eventi, karaoke e musica dal vivo situato a Montelupo Fiorentino in via Gubbio, zona industriale di Fibbiana.

Il nome "OttoBit" è un nome particolare e curioso che nasce dalla voglia di aprire nuovi orizzonti e alla passione per il modo informatico e dei videogame (dalle consolle a 8 bit) cui si ispira anche l’arredo. Nato nel 2016 da un'idea condivisa, figlio del Tesla Science Bar, il locale è diviso in due spazi che assolvono anche a due funzioni vere e proprie. Al primo piano, con un' estetica ed oggetti che ricordano il Tesla Scienze bar, il pub. Al piano terra invece il cosiddetto garage, che in realtà era un garage vero e prprio e che oggi, con tanto di palco ed arredi, è lo spazio per la musica live, gli eventi , il discoteca life club vero e proprio.

Innovazione sì ma anche punti fermi, come le serate fisse e le bevute, che puoi sempre trovare, sono alcune delle caratteristiche di questo spazio nel quale hanno fatto il loro primo concerto di un certo rilievo, nel lontano 2019, i BNKR44, prima di prendere il volo. Ma sono passati qui anche musicisti di rilievo come Calcutta o Frah Quintale.

Locale famoso per la sua "serata karaoke" che tradizionalmente si svolge ogni ultimo venerdì del mese, è caratterizzato da un clima amichevole e sociale ma anche dalla possibilità di divertirsi in libertà.

I prossimi appuntamenti natalizi saranno il 20 dicembre la serata di musica vintage con Mirco Roppolo, il 21 la serata discoteca che si svolge come sempre ogni sabato, il giorno di Natale 25 dicembre "Italians a Go Go" con Cipo (di Cecco e Cipo) e Ciulla, serata sempre divertente anche con distribuzione di zucchero filati ai presenti e il 27 dicembre prossimo appuntamento ultimo del 2024 con la serata karaoke per il quale OttoBit Art Lab è famoso da sempre. Sabato 28 poi ultima serata discoteca e per il 31 non mancherà una serata evento per la fine dell'anno.

Con i titolari di OttoBit Art Lab hanno dialogato Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa e la nostra Cristina Ferniani.

Qui a seguire l'intervista completa: