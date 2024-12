Con la cocaina vicino alla stazione, arrestato

I carabinieri a Pisa, nel primo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, hanno arrestato un uomo pregiudicato, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, transitando in una via vicino alla stazione, hanno sottoposto a controllo un uomo che veniva sorpreso in possesso di cinque involucri contenenti cocaina, del peso complessivo 2,30 gr nonché 205 euro in contanti, provento di spaccio. Denaro e sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato così arrestato: è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.

