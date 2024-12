Consulte territoriali e dello sport di San Miniato, eletti i sette coordinatori

Eletti i sette coordinatori delle consulte territoriali di San Miniato e quello della consulta tematica dedicata allo sport. Si è concluso con successo il percorso di incontri portato avanti in questi mesi dall’assessora alla partecipazione, all'associazionismo e allo sport Elena Maggiorelli, che ha portato le associazioni alla votazione finale e alla scelta dei nomi di coloro che andranno a rappresentare le frazioni del territorio. Due le riconferme, Ilaria Nieri (San Miniato Basso) e Francesco Faraoni (Ponte a Egola-Stibbio-San Romano), e molte nuove nomine: Franco Maltinti (Isola-Roffia-La Scala-Ponte a Elsa), Stefano Zanaboni (Valdegola), Paolo Checcucci (Cigoli-Molino d’Egola-La Catena), Giancarlo Fiaschi (San Donato) e Edoardo Rossi (San Miniato). Per la Consulta tematica dello sport nominato Filippo Latini.

“Con l'inizio di questo nuovo quinquennio vogliamo incrementare la partecipazione della cittadinanza alle scelte dell’amministrazione - dichiara l'assessora Maggiorelli -. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare ancora di più i cittadini e le cittadine ad interessarsi alla ‘cosa pubblica’, in moda da poter affrontare e discutere insieme nuove idee e le criticità che potranno emergere in questi anni, avviando un processo di negoziazione preventiva, dove le soluzioni siano condivise”.

“Le consulte sono uno strumento di partecipazione e consentono di accorciare la distanza tra il Comune e i cittadini, stimolando la cittadinanza attiva. Ho intenzione di affidare ad un consigliere la delega specifica ai rapporti con le consulte, in modo da facilitare e rafforzare i rapporti tra questi organismi e l'amministrazione – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Lavoreremo in sinergia con questi organismi, in modo da convogliare energie e risorse verso la realizzazione di obiettivi comuni che possano contribuire a migliorare ulteriormente la realtà nella quale viviamo. Il primo passo per farlo, sarà quello di attivare con i neo presidenti un percorso per arrivare ad una proposta di modifica del Regolamento di funzionamento delle Consulte, così da migliorarne il funzionamento. Confido che si possa contare sulla massima partecipazione delle associazioni, dei cittadini e delle cittadine, e auguro ai coordinatori e alle coordinatrici un buon lavoro”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

