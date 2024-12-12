Convocato il Consiglio comunale di Montaione: i punti all'ordine del giorno

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Convocato il Consiglio comunale di Montaione per giovedì 19 dicembre, alle ore 21.15, in sessione ordinaria in prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti". Di seguito l'ordine del giorno:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE ED IL COMUNE DI MONTAIONE PER IL TRASFERIMENTO DA DEMANIO PROVINCIALE A DEMANIO COMUNALE DI UN TRATTO STRADALE DELLA SP 26 "DELLE COLLINE" E GESTIONE DEL TRATTO DELLA "CIRCONVALLAZIONE DI MONTAIONE".

3 CONVENZIONE PER IL "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI MONTAIONE IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DELLA L.R.T. 10/2010 E DEL D.LGS. N. 152/06" DA STIPULARSI CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

4 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

5 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2025-2027.

6 ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

7 APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 E RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2022.

8 GESTIONI ASSOCIATE EX ART.30 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRA IL COMUNE DI GAMBASSI TERME ED IL COMUNE DI MONTAIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.L 31 MAGGIO 2010 N 78 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE FUNZIONI IN RAPPORTO ALLA CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 23 GIU. 2011 N. 118. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

9 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERRETO GUIDI, GAMBASSI TERME E MONTAIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: APPROVAZIONE

10 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DEI COMUNI DI MONTAIONE, GAMBASSI TERME E CERTALDO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

11 GESTIONE ASSOCIATA EDUCAZIONE E ISTRUZIONE TRA I COMUNI DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELL'EMPOLESE-VALDELSA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Fonte: Comune di Montaione

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