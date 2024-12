Convocato il Consiglio comunale di Montaione: i punti all'ordine del giorno

Convocato il Consiglio comunale di Montaione per giovedì 19 dicembre, alle ore 21.15, in sessione ordinaria in prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti". Di seguito l'ordine del giorno:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE ED IL COMUNE DI MONTAIONE PER IL TRASFERIMENTO DA DEMANIO PROVINCIALE A DEMANIO COMUNALE DI UN TRATTO STRADALE DELLA SP 26 "DELLE COLLINE" E GESTIONE DEL TRATTO DELLA "CIRCONVALLAZIONE DI MONTAIONE".

3 CONVENZIONE PER IL "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI MONTAIONE IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DELLA L.R.T. 10/2010 E DEL D.LGS. N. 152/06" DA STIPULARSI CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

4 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

5 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2025-2027.

6 ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

7 APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 E RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2022.

8 GESTIONI ASSOCIATE EX ART.30 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRA IL COMUNE DI GAMBASSI TERME ED IL COMUNE DI MONTAIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.L 31 MAGGIO 2010 N 78 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE FUNZIONI IN RAPPORTO ALLA CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 23 GIU. 2011 N. 118. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

9 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERRETO GUIDI, GAMBASSI TERME E MONTAIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: APPROVAZIONE

10 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DEI COMUNI DI MONTAIONE, GAMBASSI TERME E CERTALDO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

11 GESTIONE ASSOCIATA EDUCAZIONE E ISTRUZIONE TRA I COMUNI DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELL'EMPOLESE-VALDELSA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

