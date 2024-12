Da inizio anno sequestrate 27 automobili senza la copertura assicurativa a Castelfranco di Sotto

Nelle ultime settimane la polizia municipale di Castelfranco di Sotto ha sequestrato 4 veicoli che sono stati trovati sprovvisti di copertura assicurativa, cioè privi della polizza rc auto. Nel corso dell'anno fino a ora, ma il dato ormai non dovrebbe crescere più di tanto, la polizia municipale a Castelfranco, tra le vetture rintracciate in sosta su suolo pubblico e quelle fermate ai posti di blocco durante i controlli stradali, ha sequestrato ben 27 automobili sprovviste di copertura assicurativa. Nello specifico i sequestri degli ultimi giorni hanno riguardato 4 vetture che erano state lasciate in sosta in luogo pubblico da tempo, a cui è scaduta la polizza. Tra questi c'è anche la Renault Clio che per settimane è rimasta parcheggiata in via dello Stadio e che aveva fatto sollevare critiche alla minoranza consiliare.

Oltre alla Clio gli agenti della polizia locale hanno posto sotto sequestro una Fiat Punto in piazza Ungaretti, un Iveco Stralis in via di Tiglio e una Opel Meriva in piazza del Volontariato. Durante l'anno la maggior parte dei veicoli è stata sorpresa senza la copertura assicurativa mentre stava marciando sulla strada, una situazione ancora più pericolosa se possibile, perché la mancanza della polizza espone il proprietario a varie problematiche legali in caso di incidente e inoltre il rischio è che in caso di responsabilità totale o parziale in un sinistro la parte lesa possa rimanere senza risarcimento del danno da parte del responsabile. Durante i primi sei mesi dell'anno la polizia locale di Castelfranco ha sequestrato 11 veicoli, mentre da giugno, quando si è insediata la nuova amministrazione, i sequestri sono saliti a 16. Proprio la giunta Mini infatti ha chiesto la massima attenzione su queste problematiche alla polizia locale, che comunque i controlli li ha sempre fatti.

“Al di là del fatto che nel secondo semestre 2024, da quando ci siamo insediati c'è stato un leggero incremento di questi sequestri, -spiega l'assessore alla polizia municipale Monca Ghiribelli - il dato che mi colpisce è che in una realtà piccola come la nostra, in un anno la polizia municipale abbia intercettato ben 27 automobilisti che hanno avuto il coraggio e l'incoscienza di mettersi alla guida senza la copertura assicurativa del veicolo. Sembrano numeri piccoli, ma se si rapporta al traffico di Castelfranco è significativo. La polizia municipale, guidata dal comandante Giacomo Pellegrini, presta costantemente attenzione a questi problemi e giustamente interviene. Il dato andrebbe analizzato dal punto di vista sociale per comprendere come mai le persone non riescano ancora a rendersi conto delle gravi conseguenze che la mancata copertura assicurativa comporta, per sé e per gli altri. La sicurezza stradale rimane una delle nostre priorità e con l'aiuto della polizia locale e delle forze dell'ordine manterremo alta l'attenzione su queste problematiche”. L'assenza della polizza rc auto, merita ricordarlo, comporta per l'automobilista il sequestro del veicolo, una sanzione che oscilla dagli 866 euro a 3464 euro, il pagamento dei costi accessori, come la rimozione e le spese di deposito. Per ritirare l'automobile e quindi dissequestrarla, il proprietario deve pagare almeno 6 mesi di polizza, la multa e tutti i costi, oppure pagare metà sanzione e far demolire la vettura.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Notizie correlate