Depositato dai tecnici il progetto definitivo di riqualificazione del centro storico di Signa

Progetto consegnato e nuovi finanziamenti pronti ad arrivare. Come previsto è stato depositato questa settimana dai tecnici esterni il progetto definitivo di riqualificazione del centro di Signa da piazza Cavour a piazza della Repubblica.

Un intervento, di oltre due milioni di euro, che rientra fra i grandi lavori che stanno interessando il centro storico, da realizzarsi grazie ai fondi Pnrr, che prevede la pavimentazione e la riqualificazione del centro compreso fra piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica e poi il rifacimento dell’ex Casermina, con la riorganizzazione di tutti gli spazi interni per accogliere la nuova sala consiliare. Con un’altra novità: l’Amministrazione comunale è al lavoro per consentire l’arrivo di un ulteriore finanziamento pari a circa 148.483,78 euro che contribuirà ad innalzare la qualità dell’intero intervento.

Ad annunciarlo il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore Andrea Di Natale.

«Finalmente – hanno spiegato all’unisono – stamani sono state consegnate tutte le tavole e gli altri documenti del progetto definitivo che ora sarà analizzato dai nostri uffici per essere presto approvato dalla Giunta Comunale. Si tratta di uno degli interventi più importanti per il nostro territorio che ci consentirà di rendere possibile un’ampia rigenerazione di piazza Cavour e della loggia con la sostituzione dell’attuale pavimentazione oltre alla nuova illuminazione e poi con la riqualificazione della viabilità carrabile e pedonale di viale Mazzini. Non solo – hanno continuato – adegueremo anche il sistema di smaltimento e allaccio delle acque miste e sarà riqualificata la piazzetta rettangolare, che ospitava l’ex edicola, fra viale Mazzini e piazza della Repubblica».

Il progetto, come detto, prevede anche la realizzazione di uno spazio pubblico con la completa ristrutturazione dell’ex casermina, così da eliminare il degrado dovuto all’attuale abbandono dello storico fabbricato e consentire un ulteriore ampliamento della biblioteca comunale all'ex Gimasa con il trasferimento della sala consiliare.

In questi giorni, poi, la Regione Toscana ha informato il Comune di Signa dello scorrimento della graduatoria di un bando regionale al quale l’Ente aveva partecipato all’inizio della scorsa consiliatura, con l’assegnazione di 148.483,78 euro. «Si tratta di una notizia importante – ha chiosato l’assessore Di Natale non nascondendo la soddisfazione – con gli uffici siamo al lavoro per consentire la conferma di queste nuove risorse. Si tratta di un finanziamento prezioso ed inatteso che ci consentirà di compiere un nuovo passo importante verso il rilancio del nostro centro storico e del tessuto commerciale con le tante attività che si affacciano sul loggiato».

