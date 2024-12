Emergenza educativa: un dialogo tra Severgnini e Arte

“L'emergenza educativa. Perché è necessario correre il rischio di educare” è il tema della prossima iniziativa promossa dal Centro Culturale di Firenze che si terrà venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Everest del Galluzzo in via Volterrana, 4/b.

Moderati da Fortunato Rao, preside della Scuola “Pio X Artigianelli” di Firenze, dialogheranno tra loro Matteo Severgnini, rettore della Scuola “Regina Mundi” di Milano, e Ludovico Arte, dirigente scolastico dell'Istituto per il Turismo “Marco Polo” di Firenze.

L'incontro non è stato pensato per arricchire la già ampia letteratura sull'educazione e neppure per promuovere un dibattito di analisi sociologica sulla scuola o un appuntamento per addetti ai lavori.

Il motivo perché il Centro Culturale ha scelto di dialogare con Severgnini e Arte, che vivono quotidianamente il paragone col tema all'interno della scuola, è perché la scuola è il luogo dove più si manifesta l'emergenza e può essere considerata, a seconda della prospettiva con cui la guardiamo, vittima o carnefice di questa crisi.

L'educazione, però, chiama in causa e riguarda ogni adulto proprio perché ogni adulto – in quanto tale – educa con ogni suo gesto e in ogni sua parola. Per questo ciascuno è chiamato a una maggiore consapevolezza del proprio compito.

Fonte: Centro Culturale di Firenze

