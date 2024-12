A Empoli Città del Natale arriva la fanfara a cavallo: il programma del weekend

Ferrara, Latina, Bolzano, da tutta la Toscana, Roma, Milano, Napoli: sono alcune delle città dei turisti che hanno scelto di venire a scoprire “Empoli città del Natale”. Con il Natale alle porte, la manifestazione ha regalato e sta regalando momenti davvero unici, alla sua comunità e ai visitatori che provengono da ogni parte d’Italia.

Nel prossimo fine settimana spicca un evento su tutti: sabato 14 dicembre 2024, è in arrivo la ‘Fanfara a cavallo’, 4° Reggimento, che attraverserà tutto il centro.

“Empoli città del Natale”, organizzata dall’associazione Centro Storico Empoli, con il patrocinio e contributo del Comune di Empoli e contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, porta con sé tante iniziative che abbelliscono il centro, divertono e affascinano famiglie, colorano e incantano la stagione natalizia con illuminazioni e installazioni ‘itineranti’ anche nelle frazioni. Per questo, 'Empoli città del Natale' vi aspetta nel prossimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 ma soprattutto fino al 12 gennaio 2025.

Nelle due piazze centrali della città, piazza della Vittoria e piazza Farinata degli Uberti dove si erge l’imponente Collegiata di Sant’Andrea, si trovano i due Mercatini di Natale: le arti creative in bella mostra e la scelta è davvero ampia. Si possono trovare tantissime idee regalo, uniche: dalle creazioni natalizie in tessuti pregiati completamente fatte a mano, alle lavorazioni in vetro con la tecnica tiffany, alle creazioni realizzate in carta, in legno, fino alla maglieria raffinata, ai gioielli artigianali in materiali ‘preziosi’ e molto altro. E c’è spazio anche per il gusto grazie alle baite di prodotti del territorio locale e ‘fuori porta’, anche con ‘note’ dolciarie di qualità.

Come annunciato, la novità in questo fine settimana sarà il passaggio della sfilata della “Fanfara a cavallo, 4° Reggimento”, alle 17.30 nel centro storico cittadino. Poi sempre nel pomeriggio, alle 16.30, 17.15 e 18 sul palco in piazza della Vittoria, largo al ‘Move Christmas Dance show’ e a seguire la Parata con le mascotte e la star della manifestazione, Empolino, che accompagnerà il numeroso pubblico in centro fino a piazza Farinata degli Uberti dove… tutti con il naso all’insù perchè ‘nevicherà’. Partenza e arrivo in piazza della Vittoria e ‘pit stop’ a Palazzo Leggenda, via Paladini. Sempre sul palco si esibirà anche la fantastica animazione baby dance (16.45, 17.30 e 18.15).

E poi, le attrazioni nell’ambito dei tre progetti pensati per tutte le bambine e i bambini a partire da un anno che spalancheranno le loro porte per divertire e far sognare: dal Magico mondo di Babbo Natale, alla Via Leggendaria, allo spazio creativo Mattoncini Village, Casa delle Principesse, Principi, Supereroi e Supereroine.

Si prosegue e con un balzo si può arrivare al magico ‘Winter park’ in piazza Matteotti e lì oltre alle installazioni luminose, si possono ‘provare’ la pista di pattinaggio, il nuovo Albero giostra, le mini catene e molto altro. Da non perdere la magia del Trenino di Natale che attraversa il centro e soprattutto nel tardo pomeriggio, il viaggio diventa molto più suggestivo con l’accensione della città.

FOCUS VIABILITÀ FANFARA – Per consentire il passaggio della sfilata della ‘Fanfara a cavallo’, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità: dalle 14 alle 20 del giorno sabato 14 dicembre 2024, in piazza Guido Guerra sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti.

Dalle 17.45 alle 19.30 circa del giorno sabato 14 dicembre 2024, la sfilata della Fanfara seguirà questo itinerario: partenza da piazza Guido Guerra proseguendo con il corteo in via Ridolfi, via del Giglio, piazza della Vittoria, via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti con esibizione, via Giuseppe del Papa, via Paladini, piazza della Vittoria e rientro in piazza Guido Guerra. Pertanto sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione per veicoli a motore, ciclomotori e pedoni per il tempo strettamente necessario al transito della Fanfara.

Per informazioni su aperture e orari consultare il sito www.empolicittadelnatale.it dove è visibile anche il cartellone degli eventi culturali realizzato da Comune di Empoli, Giallo Mare, Teatro Shalom, Centro Busoni, associazione Il Contrappunto, associazione Harmonia, Cinema Teatro Excelsior, Empoli Città del Natale.

Inoltre si informa che fino al 6 gennaio 2025, il punto informativo turistico di piazza del Popolo sarà aperto anche il sabato dalle 16 alle 19.

GLI APPUNTAMENTI CULTURALI - Questo fine settimana si preannuncia denso anche di appuntamenti culturali per grandi e piccoli: si inizia venerdì 13 dicembre a Palazzo Leggenda con l’attività per ragazzi da 9 a 11 anni dal titolo “Caro Babbo Natale di scrivo un sogno” per proseguire poi in serata con il concerto di Natale degli studenti della Scuola primaria SS. Annunziata che si terrà alle 18.45 in Piazza Farinata degli Uberti e alle 21.15 con il concerto del grande violinista Giuseppe Gibboni che, insieme all'Orchestra Busoni di Empoli al Palazzo delle Esposizioni eseguirà il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35 di Ferruccio Busoni e la celebre Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Čajkovskij.

Sabato e domenica grandi protagonisti i più piccoli che potranno partecipare a diverse letture e laboratori presso Palazzo Leggenda, aperto questa settimana anche di domenica, e alle attività in programma presso il Museo Paleontologico, che sabato 14 dicembre sarà visitabile dalle 16 alle 19 e ospiterà il secondo appuntamento delle visite guidate dal titolo “Un sabato nella Preistoria” e presso il Museo della Collegiata di Empoli, dove domenica alle 16.30 si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna Famiglie al Museo dal titolo “Colori e profumi del Natale”.

Sabato 14 dicembre alle 17 il Museo del Vetro ospiterà un’incursione musicale del coro giovanile Fuori dal Coro in perfetta armonia con il clima natalizio.

Infine domenica 15 dalle 16 alle 18 apertura straordinaria di Casa Pontormo e, alle 17, visita guidata gratuita a cura della direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli.

Per le attività a Palazzo Leggenda e nei musei di Empoli è necessaria la prenotazione ai seguenti contatti: tel. 0571 757873 sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it per Palazzo Leggenda e tel. 0571 757067 empolimusei@comune.empoli.fi.it per Empoli Musei

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

