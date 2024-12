Esplosione Calenzano, danni per 3 milioni di euro per oltre 30 aziende della zona

A Calenzano l'esplosione del 9 dicembre nel deposito Eni ha causato danni stimati da Cna in circa 3 milioni di euro per oltre 30 aziende della zona. Le imprese più vicine al punto dell'esplosione (tra 100 e 400 metri) hanno riportato danni medi di circa 50.000 euro ciascuna, mentre quelle più lontane (fino a oltre 1 km) registrano danni tra 10.000 e 20.000 euro, soprattutto per vetri rotti. Il Comune ha attivato una casella e-mail per raccogliere richieste di risarcimento da parte di aziende e cittadini, indirizzate poi a Eni

