Roffia e i suoi 'festaioli' saranno al Presepe Vivente di Roma

La Parrocchia di Roffia, una piccola ma fervente frazione del comune di San Miniato e l'Associazione "I Festaioli di Roffia", un gruppo che da anni si dedica a promuovere la cultura e la tradizione della comunità, sabato 14 dicembre saranno presenti e partecipi al Presepe Vivente di Roma organizzato dall’ Associazione Nazionale Città dei Presepi guidati dalla Presidente Simona Rossetti e dal direttore Fabrizio Mandorlini, alle 8.00 di Sabato saranno ricevuti come gli altri partecipanti da Papa Francesco. Questo pellegrinaggio non è stato solo un momento di fede, ma anche un'occasione di unione e riflessione per tutti i membri della parrocchia e dell'associazione, che hanno voluto vivere insieme un'esperienza unica di spiritualità.

L'idea di intraprendere il pellegrinaggio da Roffia a Roma è nata dal desiderio di rafforzare il legame tra la comunità parrocchiale e il Papa, portando con sé le preghiere, le speranze e le tradizioni del piccolo borgo toscano. Per "I Festaioli di Roffia", che da anni sono impegnati nell’organizzazione di eventi e momenti di socializzazione, il pellegrinaggio rappresenta anche una nuova forma di cammino, unendo la fede cristiana con la cultura popolare e le tradizioni locali.

<< Per l'associazione e la frazione è un'occasione importante e unica, - dichiara il Presidente Andrea Lavecchia - vedere tanti cittadini ma soprattutto ragazzi presenti in quest'occasione ci riempie d'orgoglio ->>

I pellegrini, che hanno viaggiato in bus, sono stati accompagnati dai catechisti della parrocchia, insieme a numerosi membri dell'associazione, ma anche da semplici cittadini di Roffia, tutti desiderosi di vivere un momento di grande spiritualità.

Il pellegrinaggio da Roffia a Roma rappresenta non solo un cammino fisico, ma anche un cammino spirituale che ha portato la comunità e l'associazione a vivere un'esperienza indimenticabile.

La Parrocchia di Roffia e "I Festaioli di Roffia" hanno così fatto sentire la loro voce, portando la fede e la cultura di un piccolo borgo toscano nel cuore di Roma, dove la speranza e la fede si incontreranno con la benedizione del Papa.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate