Buongiorno oggi ringrazio la mia amica e collega Laura per questa ricetta. Qualche settimana fa Laura è arrivata in radio con questi Fette Biscottate autunnali fatte in casa, arricchite da frutta secca.

Siamo nel periodo natalizio e molti sono i dolci che mangiamo, ma se volete un momento di dolcezza senza grassi e troppi zuccheri queste sono gli snack adatti per un momento di relax e per coccolarsi un po'.

Alla ricetta come mi ha fatto presente Laura potete aggiungere la frutta secca che preferite.

Se siete celiaci prendete una farina senza glutine oppure potete sostituire la farina di segale con altre farine come: farro, avena, integrale ecc. Laura l'ha sostituita con i fiocchi d'avena che aveva in casa.

La foto in primo piano mi è stata concessa da Laura le fette biscottate appena sfornate.

Fette biscottate autunnali

Ingredienti

150 gr di farina tipo 2

50 gr di farina di segale (Laura ha messo al suo posto i fiocchi di avena)

2 cucchiai di zucchero

120 gr di latte vaccino o vegetale

100 gr di succo d’arancia

100 gr di semi di zucca più noci pecan

100 gr di albicocche secche

1 cucchiaino di lievito per dolci

Cannella

Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti insieme, potete seguire l’ordine degli ingredienti, versate il composto in uno stampo da plumcake e cuocete in forno ventilato a 170 gradi per circa 25 minuti, potete fare la prova stecchino per vedere se è cotto. Dopo lasciate raffreddare completamente (almeno per un’ora, volendo lo potete fare anche la sera prima). Tagliate il plumcake a fette non troppo spesse e ripassatele in forno a 170 gradi per una decina di minuti per lato (attenzione a non farle scurire troppo).

Laura

