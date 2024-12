A Firenze si mangiano hamburger e cucina asiatica: il report di Just Eat

A Firenze si sta assistendo ad un'evoluzione del gusto e della cucina. È quanto emerge dalla ottava edizione dell'Osservatorio Just Eat, presentato dall'omonima azienda di consegne, sulla città di Firenze.

Il capoluogo toscano vede nella propria personale classifica di prodotti ordinati tramite delivery, l'immancabile pizza come vincitrice di prodotto più venduto. A seguire trionfano gli hamburger e la cucina cinese e giapponese, che confermano un cambio di gusto nel palato dei fiorentini. I piatti più ordinati dopo la margherita, ci sono gli involtini primavera a guidare la classifica, seguiti dai ravioli grigliari e dal riso alla cantonese, sintomatici di una passione per la cucina asiatica sempre più grande.

Sempre più popolari i mix di sapori, che uniscono innovazione e tradizione come il poke, i nigiri al salmone, la pizza la tonno e cipolla o la pizza vegetariana.

Firenze si distigue anche per la sua sensibilità verso la cucina vegetariana. Tra i prodottti più richiesti ttroviamo il quinoa wrap, il toast con hummus,avocado,rucola e uovo e il Banana Bread al cioccolato; a dimostrazione che il gusto e l'orginalità vadino di pari passo con la sostenibilità.

Il giorno ideale e preferito dai fiorentini per acquistare attraverso le piattaforme di delivery è il weekend, domenica sabato e venerdì si confermano i giorni di punta per godersi i piatti che si più si preferisce direttamente a casa.

In termini di costi, la città di Firenze si classifica con una spesa media di 22,43 euro per ordine. Gli hamburger, con un costo medio di 10,66 euro e la Pizza Margherita, con un costo medio di 8,16 euro, sono tra le scelte più convenienti . I piatti ricercati come il poke, con un costo medio di 12 euro e gli involti primavera ad un costo medio di circa 2,45 euro, offrono opzioni differenti per tutti i palati e le tasche.

