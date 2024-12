Ginecologia e Ostetricia di Empoli eccellenza nella formazione: oltre 100 professionisti all'incontro formativo

Il reparto di Ginecologia e Ostetricia del San Giuseppe si conferma un punto di riferimento nella formazione continua e nell’innovazione delle pratiche cliniche, ponendo al centro la salute e il benessere psicofisico della madre e del bambino. La struttura operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Empoli diretta da Massimo Gabbanini ha organizzato nei giorni scorsi, presso il Centro di Formazione di Sovigliana, un incontro altamente formativo per i professionisti del settore materno-infantile. Vi hanno preso parte oltre 100 professionisti tra medici, ostetriche, psicologi, infermieri e Oss impegnati a esplorare uno degli aspetti più rilevanti e delicati della gravidanza: l’affettività.

Cosa significa fisiologia e patologia dell’affettività in gravidanza? E cosa è importante che sappiano i professionisti di Ginecologia e Ostetricia su questo tema per sviluppare nuove competenze? A condurre l’incontro Giuliana Mieli, riconosciuta esperta in ambito di affettività materna. La sua esperienza nel settore ha arricchito l’incontro, offrendo spunti preziosi su come le dinamiche emotive della madre possano influire sia sul benessere psico-fisico della donna che sullo sviluppo del bambino. Presente Arianna Maggiali, Direttore Ostetricia Professionale della Asl Toscana centro. L’approccio integrato tra teoria e pratica ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze utili per affrontare al meglio le problematiche legate all’affettività durante la gravidanza.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e di confronto tra specialisti, promuovendo una visione olistica della gravidanza, che tiene conto non solo degli aspetti fisici ma anche emotivi e psicologici. L’incontro è stato particolarmente apprezzato per aver dato importanza al lavoro sinergico tra le diverse figure professionali coinvolte nel percorso di cura della donna in gravidanza.

Fonte: Ausl Toscana Centro